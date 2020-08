Sucesos.- Una pareja utiliza sus armarios como invernaderos de marihuana y ameniza con música a las plantas

En su chalé no había ni un solo habitáculo donde no se encontrara algo de droga. Ambos se hicieron acopio de gran variedad de semillas de marihuana para asegurarse de que sus clientes del club cannábico no se quedaran desabastecidos, informa el instituto armado en un comunicado.

En la operación se desmantelaron dos cultivos de droga en el interior de armarios-invernaderos, mientras a las plantas del patio interior las amenizaban durante todo el día con música. Varias fuentes apuntaban a que esa casa, ubicada en una urbanización, podía albergar una plantación con venta al menudeo.

El registro destapó varios tipos de drogas (marihuana, hachís, cocaína y anfetamina) con toda clase de formatos: plantas, cogollos, aceite, resina, en bruto, dosis o tabletas. En el salón había dos botes con marihuana, una caja con cocaína en roca, varias dosis de cocaína, pastillas y resina de hachís.

A lo largo de las habitaciones, además del dinero de la venta (1.400 euros), los agentes se toparon con dos "armarios-invernaderos" donde realizaban el cultivo con plantas de marihuana. En el patio trasero y en el trastero hallaron muchas más, a las que amenizaban todo el día con canciones.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA DE UN CLUB DE CANNABIS

Cuando recogían los frutos, el hombre y la mujer guardaban los cogollos de marihuana en bolsas en el frigorífico para mantener su frescura. Eran el presidente y la vicepresidenta de una asociación de cannabis de Torrevieja. Se hicieron con una pistola de fogueo de nueve milímetros de calibre con cargador para salvaguardar el material y protegerse.

En total, el registro acabó con un balance de 160 plantas de marihuana, 400 gramos de cogollos, 165 gramos de aceite de hachís, 160 gramos de resina de hachís, 125 gramos de hachís, 15 gramos de cocaína, una dosis de anfetamina, tres basculas de precisión, útiles para el cultivo y la extracción de aceite de hachís, 1.400 euros en metálico y la pistola de fogueo.

Tanto el hombre chileno como la mujer española fueron arrestados como presuntos autores de un delito de contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Están en libertad provisional con cargos a la espera de juicio.

Esta actuación, lograda en parte gracias a la colaboración ciudadana, ha permitido la desactivación de otro punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo en la ciudad de Torrevieja, con beneficios en el mercado ilícito que habrían alcanzado hasta 6.500 euros, según las estimaciones de la Benemérita.