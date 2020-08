Los nuevos tratamientos logran una fuerte reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón

Los avances recientes en el tratamiento de cáncer de pulmón han conseguido reducir drásticamente en los últimos años las tasas de mortalidad por el cáncer de pulmón más común, el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), según un estudio realizado en Estados Unidos por investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), publicado en la revista 'New England Journal of Medicine'.

"La reducción del consumo de tabaco en Estados Unidos se ha asociado con una disminución progresiva de las muertes por cáncer de pulmón que comenzó alrededor de 1990 en hombres y alrededor de 2000 en mujeres. Hasta ahora, sin embargo, no hemos sabido si los tratamientos más nuevos podrían contribuir a algunas de las mejoras recientes", reconoce Douglas R. Lowy, subdirector del NCI y coautor de este estudio.

"Este análisis muestra por primera vez que las tasas de mortalidad a nivel nacional para la categoría más común de cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, están disminuyendo más rápido que su incidencia, un avance que se correlaciona con la aprobación de la FDA varias terapias dirigidas para este cáncer en los últimos años".

En este estudio, los investigadores analizaron los datos tanto del CPCNP, que representa el 76% del cáncer de pulmón en Estados Unidos, como del cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), que representa el 13% (otros subtipos de cáncer de pulmón que constituyen el porcentaje restante de los casos no fueron cubiertos en este estudio).

En la última década, han aparecido nuevos tratamientos para el NSCLC (el cáncer de células no pequeñas), incluidos los que se dirigen a los cambios genéticos observados en algunos tumores de NSCLC, así como a los inhibidores de puntos de control inmunitarios que ayudan al sistema inmunológico a atacar mejor al NSCLC. En cambio, ha habido avances limitados en el tratamiento del SCLC.

Aunque los registros de defunción no distinguen entre las muertes por cáncer de pulmón atribuibles a NSCLC y las de CPCP, los registros de diagnóstico de cáncer compilados por el programa de registro de cáncer de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) del NCI distinguen entre estos dos subtipos de cáncer de pulmón.

Un beneficio demostrado

Los investigadores encontraron que, en los últimos años, las muertes por NSCLC disminuyeron incluso más rápido que la disminución de la incidencia de NSCLC y la disminución de las muertes se asoció con una mejora sustancial en la supervivencia.

"El beneficio de supervivencia para los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas tratados con terapias dirigidas se ha demostrado en ensayos clínicos, pero este estudio destaca el impacto de estos tratamientos a nivel de población --señala Nadia Howlader, de la División de Control del Cáncer y Ciencias de la Población del NCI, quien dirigió el estudio--. Ahora podemos ver el impacto de los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón en la supervivencia".