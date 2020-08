Cayetana Álvarez de Toledo, el azote del Gobierno que lidera el ala dura del PP y ahora está en el alambre

Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Adriana Lastra e incluso Alberto Núñez Feijóo. Todos ellos han recibido críticas, unas más duras que otras, por parte de Cayetana Álvarez de Toledo. El puesto de la portavoz del PP en el Congreso vuelve a estar en entredicho, pero su figura ha sabido sobrevivir a las críticas de los últimos meses. Representa al ala más dura del partido y eso en Génova no gusta por igual a todos. De hecho, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, no encaja con ella.

Álvarez de Toledo nació en Madrid y es hija de padre francés y madre argentina. Es hija de Juan Illán Álvarez de Toledo y Giraud, XII marqués de Casa Fuerte, y eso le ha valido algunos rifirrafes por ejemplo con Iglesias, que le ha afeado en varias ocasiones su condición de "marquesa". Ella lo reivindica con gusto. Con el vicepresidente del Gobierno ha tenido encontronazos muy duros. Uno de los últimos se dio cuando desde la tribuna del Congreso, la portavoz llamó "terrorista" al padre de Iglesias.

¿Y con Carmen Calvo se llegó a tomar el café? Parece que no. En las sesiones de control, Cayetana Álvarez de Toledo ha sido la encargada de confrontar con la vicepresidenta, a la que llegó a ofrecer un debate público mientras ella le pedía tomarse un café juntas. La portavoz popular no cede ante el Gobierno y ha mantenido en todo momento un mensaje muy duro contra Sánchez. Eso, a algunos barones del PP, no les termina de convencer.

Valga ver qué papel ha asumido Feijóo. Nunca ha sido explícito, pero el presidente gallego no cree que la mejor deriva para el PP sea la que marca la portavoz parlamentaria. Por eso, desde la Xunta llega una de las voces partidarias de un cambio en la cabeza más visible en la Cámara. Él y Juanma Moreno son algunos de lo que piden a Pablo Casado un cambio en beneficio, quizás, de la vicesecretaria Cuca Gamarra.

Entre polémicas, Álvarez de Toledo no decae. Se ha alejado de la polémica y los rumores y sigue criticando duramente al Gobierno, ahora sobre todo a través de las redes sociales. La que fuera cabeza de lista por Barcelona en las elecciones del 10-N encaja bien además tanto con Vox como con los exmiembros de Ciudadanos, como puede ser el caso de Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto, Mientras, el PP duda si mantenerla en el puesto.