Verónica, en '¡Boom!': "Quiero ser registradora de la propiedad porque me encanta firmar"

Juanra Bonet suele aprovechar entre bomba y bomba para preguntar a los concursantes de ¡Boom! a que dedicarían el dinero del premio, el origen del nombre del equipo, como se juntaron para participar o sus profesiones.

El equipo que se enfrentó este miércoles a Los dispersos, Los ataraxia, estaba formado por cuatro jóvenes a los que el presentador preguntó si estudiaban o trabajaban. La primera en responder fue Victoria: "Estudio Derecho y ADE en la Universidad de Zaragoza".

Los ataraxia, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Edu, por su parte, señaló que "los cuatro estudiamos lo mismo porque nos conocemos de la universidad". Bonet también quiso saber que era lo que más les gustaba de la carrera que estaban estudiando.

"Me gustan las dos partes, me encanta todo", señaló Mateo. "¿Cómo te imaginas de mayor?", preguntó Bonet. "Tiraré hacia el Derecho, pero no estoy seguro", respondió el estudiante. Entonces fue el turno de la última participante de Los ataraxia, Verónica.

La concursante señaló que "me está gustando la carrera en general, pero me gustaría sacarme unas oposiciones para trabajar en una notaría o como registradora de la propiedad".

El presentador se quedó muy sorprendido por la elección de la estudiante: "¿Cómo has conocido esa vocación tan concreta?". Verónica explicó que "mi abuelo tiene un buen amigo que era presidente del Colegio de Notarios de Madrid".

"De pequeña recuerdo haber ido con él a firmar cosas y hacer papeleo", señaló. Y destacó que "me encantan los papeles y firmar". Bonet exclamó: "¡Qué bonito! Es perfecto", mientras el público aplaudía y daban paso a la bomba número dos, que desactivaron tras bailar un tema de Shawn Mendes.