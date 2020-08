Juanra Bonet deja pasmados a los concursantes de '¡Boom!' al ponerse a bailar a ritmo de Shawn Mendes

Aunque los verdaderos protagonistas de ¡Boom! son los concursantes, Juanra Bonet no puede resistirse y también les 'roba' unos momentos de atención de los espectadores gracias a sus bromas, comentarios o, como este miércoles, un improvisado baile.

En la bomba número dos, el presentador le dio cinco opciones al equipo Ataraxia, al que derrotaron Los dispersos, para que adivinaran "una canción de Shawn Mendes", señaló Bonet.

Las cinco opciones que les dio fueron: "What do you mean?, Someone like you, Treat you better y Just the way you are". Los concursantes fueron descartando canciones hasta que adivinaron la correcta, Treat you better, y desactivaron la bomba.

"Lanzado en 2016, el tema dio la vuelta al planeta y es uno de los mayores éxitos del cantante canadiense", comentó el presentador. Que añadió: "La canción tiene casi dos mil millones de visitas en Youtube".

Miguel Ángel, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Pero Bonet no dejó pasar la oportunidad de vacilar a uno de los miembros de Los dispersos: "De esas visitas, mil millones las ha hecho Miguel Ángel solo en su casa, en la oscuridad. Él coge una linterna, un celofán y baila",

Y tras la broma, el presentador decidió que bailaran los cuatro componentes de Ataraxia y él el tema de Mendes, que comenzó a sonar en el plató del concurso de Antena 3, provocando los aplausos del público.