Vox critica la falta de previsión del gobierno municipal en los presupuestos de Granada pactados con el PSOE

El portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, ha solicitado a los concejales de Economía y Seguridad Ciudadana, Luis González y César Díaz, que "despierten de la siesta veraniega en la que están inmersos desde junio de año pasado, ya que hoy han pedido en rueda de prensa la derogación de un Real Decreto, el 27/2020, sobre la puesta a disposición de los remanentes de los ayuntamientos, una medida que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) comunicó que era voluntaria mediante una circular remitida el 6 de agosto, por lo que el Consistorio granadino dispone de plazo hasta el 15 para decidir si se acoge o no a la disposición de ese remanente".

"Este desconocimiento de las normas y las recomendaciones de la FEMP son un síntoma más de la improvisación con la que actúan PP y Ciudadanos y demuestra que los presupuestos aprobados gracias al PSOE son los de Pepe Gotera y Otilio", subraya.

Los comerciantes, hosteleros y empresarios granadinos "no merecen un equipo de gobierno municipal paralizado, poco formado e informal", manifiesta Vox, que ha insistido, por otra parte, en que "el acuerdo firmado entre el Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos y la FEMP no sólo es injusto, es insolidario, pues funciona como un chantaje a los municipios: quienes no entreguen los remanentes de tesorería municipales quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias".