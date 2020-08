Vox exige un "endurecimiento de las leyes" frente a la "impunidad" con la que se "saquean" cultivos de Lebrija

En un comunicado, Jiménez ha alertado de que se trata de una situación que vienen "sufriendo desde hace años" y cuyo 'modus operandi" es "siempre el mismo".

"Saquean los campos donde se está a punto de recoger aquellos productos de temporada que en ese momento alcanzan un buen precio en el mercado, como sandías o pimientos, y llenan furgonetas con estos productos cuyo destino es el mercado negro", según ha explicado el representante de Vox, quien, no obstante, ha apostillado que los cultivos no son "el único objetivo", ya que "arrasan también con todo tipo de material agrícola como maquinaria o combustible".

Desde Vox Lebrija apoyan "a los agricultores en esta lucha infructuosa y desesperada que ha llevado, a muchos de ellos, a desistir a la hora de sembrar los cultivos ante el triste final que se repite constantemente", que es "el robo de sus cosechas a plena luz del día, e incluso ante la atónita presencia de los propios trabajadores del campo, quienes sufren las amenazas de los ladrones si éstos les delatan".

El coordinador de Vox en Lebrija exige "un cambio en las leyes, que endurezcan las penas de este tipo de delitos para erradicar de una vez por todas la impunidad con la campan los ladrones en propiedad ajenas y que dejan completamente desprotegidos al agricultor".

Jiménez ha sostenido que las propias bandas conocen la "irrisoria" ley actual mediante la cual no pueden ser penados si el robo no excede los 500 euros, algo que "esas bandas saben perfectamente, y es por ello que en cada saqueo intentan no sobrepasar esta cantidad por si fueran detenidos".

Vox Lebrija quiere recalcar que "siempre estará al lado del trabajador y apoyará a los agricultores que ven ante sus ojos cómo sus campos son saqueados permanentemente y, cuestión de minutos, el esfuerzo y trabajo empleado en sus tierras es arrebatado por bandas organizadas que actúan a sabiendas de que la ley no protege a las víctimas".

Jiménez ha querido dejar claro que "lucharemos al lado de este sector y no cejaremos en nuestro empeño hasta conseguir que los agricultores tenga la protección que necesitan", ha concluido.