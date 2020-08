El PP pide a los alcaldes socialistas "que retiren su apoyo al Gobierno y protejan los ahorros de sus vecinos"

Así, Del Cid ha pedido a los alcaldes socialistas "que retiren su apoyo al Gobierno y protejan los ahorros de sus vecinos", al tiempo que ha considerado que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, "ha cometido un gran engaño".

"Caballero había asegurado en distintas conferencias que jamás permitiría que el Gobierno metiese la mano en la caja del ahorro de los ayuntamientos", ha dicho.

También le acusa de haber "roto el consenso" de los municipios con la FEMP a través de una "reunión bochornosa". "El voto de calidad del presidente de la FEMP es el que tiene que actuar ante la falta de consenso. El único partido que aprobó la propuesta fue el PSOE, el resto de formaciones se negaron a votar a favor".

La dirigente 'popular' también ha declarado que se ha producido una "doble traición", ya que considera que Pedro Sánchez también habría engañado a Abel Caballero. "Sánchez ha cambiado vergonzosamente las condiciones al promulgar el decreto ley".

"Ha habido un maltrato del Gobierno a los ayuntamientos, que han sido la primera línea de lucha frente al COVID, a los que se les ha prestado exclusivamente atención para pedirles su dinero. Además, esta petición se realiza a través de un castigo y un chantaje, exigiendo a los ayuntamientos sus ahorros para que puedan participar de los fondos extraordinarios," ha apuntado, al tiempo que ha dicho que "además de que se produce una discriminación porque los ayuntamientos que no dispongan de superávit no van a poder disponer de esos fondos"

Del Cid ha anunciado que el PP "va a actuar en la primera línea de lucha, porque pensamos que se vulnera la Constitución, la autonomía municipal y la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos".

"Además, vemos como vergonzosamente hay alcaldes de municipios que están en una muy mala situación que callan y consienten. Estos alcaldes deberían defender los intereses de sus vecinos en lugar de poner de rodillas a sus ayuntamientos por directrices de su partido", ha agregado.

A su juicio, "es necesario que se retire la norma y se negocie otra que cumpla con la ley vigente y que reúna las distintas realidades de los municipios de España".

Por su parte, la alcaldesa de Fuengirola y presidenta del PP local, Ana Mula, ha indicado que "como alcaldesa no voy a acceder al chantaje, no voy a prestarle al Gobierno por diecisiete años los fondos que son de los fuengiroleños bajo ningún concepto".

"En el caso de Fuengirola, deberíamos prestarle al Gobierno la cifra de 54 millones de euros. Esta es una cantidad de dinero que resolvería muchos problemas de nuestras calles, edificios, instalaciones deportivas o podrían percibir como ayudas los empresarios y nuestras familias", ha advertido.

Por ello, ha dejado claro que "no voy a ceder al chantaje del Gobierno, no voy a prestar ese dinero al Gobierno sin ninguna garantía de que se nos lo vaya a devolver. Cualquier acción que considere que es represalia por no prestar ese dinero será recurrida ante los tribunales," ha concluido.