Isa Pantoja desmiente en 'El programa del verano' que esté embarazada, pero no descarta una futura boda con Asraf

El programa del verano ha anunciado este miércoles que existen rumores sobre un posible embarazo de Isa Pantoja. La colaboradora de Mediaset anunciaba, hace unos días en sus redes sociales, que en septiembre habrá nuevas y buenas noticias y sus seguidores no han tardado en hacer sus apuestas.

Isa Pantoja ha desmentido en directo los rumores sobre su supuesto embarazo y ha adelantado que la noticia que anunciaba en sus redes supondrá un cambio en su vida. "Es un proyecto de vida, me cambia a mí y todo, en general", ha apuntado la colaboradora.

Antonio Rossi ha contado que la invitada ha explicado en el descanso de publicidad que lleva varios días sin dormir y que, por tanto, tiene que ser "algo gordo". Los colaboradores de AR han apuntado a la celebración de boda con el contertulio de Ya es mediodía, Asraf Beno.

"Cuando pasa algo en tu vida bueno, hasta que no es seguro estás nerviosa", ha respondido la hija de la tonadillera. No obstante, Isa P ha asegurado que, de momento, no suenan campanas de boda, pero que no lo descarta para un futuro. Además,la colaboradora ha explicado que su padrino de boda sería su hermano, Kiko Rivera.

Chabelita ha bromeado con la idea de que su pareja le pida matrimonio y ha explicado que, tras tanto revuelo con el tema, no entiende por qué Asraf no se lo ha pedido aún.

Patricia Pardo, conductora del magazine matutino, ha propuesto a su compañero Marc Calderó, presentador de Ya es mediodía, hacer una conexión entre los dos programas para que Asraf pueda pedir matrimonio a Isa Pantoja en directo. La propuesta de la presentadora ha quedado pendiente a que el ex míster universo tome una decisión.