¿Sombrilla o tienda de campaña? Así es la solución 2 en 1 de Amazon para disfrutar de tus jornadas en la playa

Bajar a la playa (o a la piscina) como si nos fuéramos a ir de casa es una de esas tradiciones que se mantienen pese al paso de los años. Y es que, en España tenemos matrícula de honor en lo que los americanos denominaron beachspreading.A nosotros no nos basta con una toalla y el protector solar, sino que nos gusta bajar con la nevera portátil, para tener siempre a mano un refrigerio y un táper con algo para picar; con una hamaca para cada miembro de la familia; con un altavoz portátil que nos amenice la jornada y, por supuesto, con los hinchables de moda con los que disfrutar en el agua.

En este pack oficial de dominguero no puede faltar la sombrilla ni las discusiones por ver quién la coloca mejor: en la dirección correcta, sin que se vuele a la primera de cambio y a la altura suficiente para poder guardar todos nuestros enseres a resguardo del sol. Además, es importante contar con este artículo playero para protegernos de los rayos UVA y evitar así dolores de cabeza o mareos. Sin embargo, hay veces que la sombrilla no es nuestro complemento ideal, bien porque una sola no basta para cubrir las necesidades de toda la familia, bien porque nunca sabemos cómo colocarla.

Por suerte, en el mercado existen alternativas muy efectivas con las que beneficiarse de las funciones de una sombrilla y de otras muy prácticas. Este es el caso de las tiendas de campaña de playa, unos artículos que hacen las veces de parasol a la vez que nos ofrecen una protección mayor contra los rayos UVA. Además, permiten guardar pertenencias en su interior y ser usadas como camas improvisadas para una siesta protegidos del sol. Pero, lo mejor de todo, es que su montaje es de los más sencillos. Sirva de ejemplo este modelo de Glymnis que hemos encontrado en el catálogo de Amazon. Esta diseñado con la tecnología pop up que permite que se monte en cuestión de segundos. ¿Quieres saber por qué no debería faltar en tu equipaje?

Esta tienda tiene una capacidad de hasta para cinco personas. Amazon

Tres motivos para incluirla en tus vacaciones

Cómoda de llevar...¡y de montar! Este producto está diseñado mediante la tecnología 'pop up', lo que significa que con tan solo abrirla estará montada en apenas unos segundos. A la de recogerla, también resulta sencillo plegarla e incluye una bolsa de transporte para que podamos ir con ella a cualquier lugar, ya que solo ocupa 50 centímetros.

. Lo que queremos conseguir cuando buscamos una sombrilla de la playa es que nos proteja del sol y este artículo lo consigue totalmente, ya que impide que este se cuele por los laterales, aunque gracias a su diseño con malla deja que la luz penetre en su interior. Además, está elaborada con material impermeable y que nos protege de la radiación solar UPF50+. Un diseño seguro y fresco. Esta tienda de gran capacidad (200 x 165 x 130 cm) es perfecta para hasta cinco personas y cuenta con una buena ventilación gracias a sus ventanas de malla que facilitan la transpiración. Dispone de una apertura lateral para guardar nuestras pertenencias más pequeñas y es segura, puesto que incorpora ocho sacos de arena, cuatro cuerdas para el viento y seis clavos con los que aportarle estabilidad.

