El Ayuntamiento de Logroño insiste en el refuerzo de medidas para controlar el ocio nocturno

En este sentido, Cruz ha informado además de que "ha habido una reestructuración del personal y de que las cinco patrullas de vehículos nocturnos que la Policial Local tenía asignadas para el control del ocio nocturno, han sido reforzadas con otras tres suplementarias".

"Estas ocho patrullas se dedican a mantener la vigilancia no sólo en cuanto al ocio nocturno y el botellón en concreto, si no también en cuanto a evitar las aglomeraciones de estos grupos en diferentes espacios urbanos de la ciudad", ha especificado el portavoz del equipo de Gobierno.

Asimismo, "también la Policía Local está desarrollando actuaciones informativas para recordar en todo momento a la juventud que se encuentre en estos espacios, como parques y aledaños de las discotecas, la importancia de tener la mascarilla puesta y mantener la distancia intrapersonal para evitar la expansión del coronavirus", según las palabras de Cruz.

Las actuaciones no sólo serán informativas si no también punitivas, "se está sancionando. No sólo en el ámbito del botellón, si no en cualquier acto incívico que se produzca en el ocio nocturno de nuestra ciudad".

Las multas podrían oscilar los cien euros, según el portavoz, "dependiendo del acto que se realice y lo que considere la Policía".