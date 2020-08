El PP demana a la Generalitat PCR massives a València davant el "descontrol" de positius

La portaveu del grup municipal 'popular' a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha exigit aquest dimecres a la Generalitat que abandone la seua "impassibilitat" davant l'augment de nous contagis i el "descontrol" a la ciutat i ha demanat la realització de PCR massives.

Catalá ha demanat a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que "reaccione davant una situació molt preocupant". "Cada vesprada ens confirmen que els casos a la ciutat segueixen en augment i està clar que l'estratègia que estan realitzant ara les administracions no funciona. Per això demanem que canvien", ha indicat.

Al seu judici, s'han de començar a realitzar PCR massives "com s'han fet en altres territoris com Catalunya, Euskadi o Andalusia, que han realitzat campanyes massives en els llocs amb més casos". Això, "permetria detectar els asimptomàtics i, a partir d'ací, controlar les cadenes de transmissió", ha defés.

"És clau detectar les persones que són asimptomàtiques perquè poden contagiar a persones vulnerables i de risc i ací és quan comença el problema", ha indicat. La ciutat concentra més de la meitat dels brots detectats en la Comunitat i en les últimes dues setmanes s'han registrat prop de 1.000 casos positius.

Per a Catalá, "són casos molt preocupants. Per això, no entenem l'entossudiment de Ribó -l'alcalde de València- de no exigir PCR massives. És incomprensible. Sobretot, quan sentència que no serveixen per a res. Detectar els asimptomàtics és una manera de previndre que augmenten els ingressos", ha assenyalat.

"L'única cosa que ara com ara s'ha demostrat és que l'estratègia de realitzar test selectius, només als quals presenten símptomes, no funciona com es pretén perquè els casos continuen augmentant", ha apuntat.