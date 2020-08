La pareja del magistrado Fernando Valdés niega violencia machista: "Fue una simple discusión de pareja"

"Una simple discusión de pareja". La pareja del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, describió así los hechos por los que fue detenido este miércoles en Majadahonda, en torno a un presunto caso de violencia de género que la propia implicada niega, tal como cuenta la Cadena Ser.

Se trató de "una discusión de pareja que fue una tontería y que discutimos ambos, no solo él", según su declaración. Además, no quiso recibir atención médica y aseguró que no sentía "miedo" ni quiere protección, al tiempo que comentó la enfermedad "crónica" que padece su marido.

Sobre los testigos, el único que aportó datos fue un joven de 20 años. "Sobre las 19.45 empezaron a escuchar gritos de auxilio y pidiendo ayuda procedente de una terraza del segundo piso; que los gritos eran de una mujer por lo que fueron a la fachada del edificio para preguntar a la mujer si estaba bien y vieron a un hombre que le agarraba del brazo y la metía para dentro; y la mujer se desplazó también para dentro", explicó.

El propio Fernando Valdés explicó en su declaración que no usó "ningún tipo de violencia", que ambos se gritaron y que "no hubo ningún forcejeo". El magistrado quedó en libertad horas después de los hechos.