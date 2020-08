Podemos presenta un recurso de apelación para que se declare nula la causa contra el partido

Podemos ha presentado recurso de apelación contra los autos del juez Escalonilla y solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que declare la nulidad de las actuaciones. En el escrito, al que ha tenido acceso 20minutos, el partido aclara que "no consta en el expediente la grabación íntegra de la declaración del denunciante -que es el exabogado de la formación, José Manuel Calvente-, y que el procedimiento "se inició con documentación ilíticamente obtenida y con vulneración de derechos fundamentales".

Eso sí, en caso de que no pueda darse la nulidad, Podemos pide "el archivo del procedimiento por no apreciarse indicio delictivo alguno". Fuentes de la formación aseguran que las pruebas presentadas por Calvente "están manipuladas" y que el juez "no aclara" qué delitos se le imputan al partido.

"Los hechos se basan en apreciaciones subjetivas del denunciante, y las meras sospechas no son suficientes para ordenar una imputación delictiva, pues ello obliga a las personas investigadas a probar la ausencia de un hecho delictivo, invirtiendo la carga de la prueba", se añade en el escrito.

Desde Podemos, además, van más allá. Esgrimen que la documentación aportada por Calvente "se obtuvo en el ejercicio de sus funciones en Podemos, en las que le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad, y contiene datos de carácter personal". Por ello, prosiguen, la información y documentación "debe ser excluida por haber sido obtenida mediando vulneración de derechos fundamentales".

En el escrito, la formación morada incluye también el hecho de que el exabogado "llega a seleccionar partes de conversaciones" (chats) y a omitir otras para intentar "elaborar un cuadro incriminatorio".