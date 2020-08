Goia confía en un resultado positivo en la negociación PNV-PSE y dice que el programa es más importante que las carteras

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Eneko Goia se ha referido, de esta manera, al proceso negociador que mantienen el PNV y el PSE-EE de cara a explorar la posibilidad de reeditar un gobierno de coalición.

Eneko Goia ha subrayado que no participa "en primera línea" de ese proceso y ha indicado que "francamente" no sabe si se tardara en conocer si finalmente hay acuerdo.

El alcalde de San Sebastián ha manifestado que las negociaciones "siguen su curso" y confía en que finalmente "desemboquen en un resultado positivo".

"Lo que no sé decir es cuál es el plazo que, en este momento, se puede considerar como necesario para que esas conversaciones den su fruto, yo confío en que, tarde o temprano, se alcance una fórmula satisfactoria para ambas partes y, sobre todo, satisfactoria para el país, que, en este momento, lo que necesita es un Gobierno estable y con un programa de gobierno claro y que sea capaz de llevarlo adelante", ha añadido.

En relación a si considera que el PSE-EE debería tener más carteras que en la pasada legislatura en el Gobierno, Goia ha afirmado que "no entra" en esa cuestión y ha asegurado que, aunque no es tan "inocente" como para no ser consciente de que ese tema "tiene su peso en una negociación", cree que "el programa es más importante que el reparto de las carteras".

"Si el programa está bien definido y lo suficientemente concretado, eso siempre es garantía de que un gobierno pueda realizar su labor de una forma correcta y coherente", ha añadido.