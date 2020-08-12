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Históricas películas españolas

20minutos  12.08.2020 - 09:01h
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Estatua de Luis García Berlanga (La escopeta nacional) en Sos del Rey Católico Foto Bruno Barral Wikimedia Commons
Estatua de Luis García Berlanga (La escopeta nacional) en Sos del Rey Católico   Foto Bruno Barral    Wikimedia Commons

Un repaso por la historia de nuestro cine. Películas rodadas con bajos presupuestos, algunas de ellas con poco éxito en taquilla, directores que tardaron en lograr la fama y el reconocimiento. 

Pero no por ello exentas de calidad y consideradas joyas de nuestro cine. Lista creada por cinefilo1968

  • EL ESPÍRITU DE LA COLMENA (Víctor Erice, 1973)
  • CAMINO (Fesser, 2008)
  • EL DÍA DE LA BESTIA (Álex de la Iglesia, 1995)
  • CRÍA CUERVOS (C. Saura, 1975)
  • VIRIDIANA ( L. Buñuel, 1961)
  • EL SUR (V. Erice, 1983)
  • LOS SANTOS INOCENTES (M. Camus, 1984)
  • MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS (P. Almodóvar, 1988)
  • TRISTANA (L. Buñuel, 1971)
  • SECRETOS DEL CORAZÓN (M. Armendáriz, 1996)
  • BIENVENIDO MR MARSHALL (Berlanga, 1952)
  • AY CARMELA! (C. Saura, 1990)
  • LA ESCOPETA NACIONAL (L.G. Berlanga, 1977)
  • BELLE EPOQUE (F. Trueba, 1992)
  • VOLVER A EMPEZAR (J. L. Garci, 1982)
  • EL BOLA (A. Mañas, 2000)
  • LA COLMENA (M. Camus, 1982)
  • EL BOSQUE DEL LOBO (P. Olea, 1971)
  • DÍAS CONTADOS (I. Uribe, 1994)
  • TE DOY MIS OJOS (I. Bollaín, 2003)
  • MARCELINO, PAN Y VINO (L. Vadja, 1955)
  • LA CABINA (A. Mercero, 1972)
  • EL BOSQUE ANIMADO (J. L. Cuerda, 1987)
  • EL VIAJE A NINGUNA PARTE (F. Fernán Gómez, 1986)
  • LOS LUNES AL SOL (F. León de Aranoa, 2002)
  • ATRACO A LAS TRES (J. Mª Forqué, 1962)
  • TESIS (A. Amenábar, 1996)
  • LA TETA Y LA LUNA (Bigas Luna, 1994)
  • SOLAS (B. Zambrano, 1999)
  • MAR ADENTRO (A. Amenábar, 2004)
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