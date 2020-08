Más de 500 policías evitarán aglomeraciones en las "no fiestas" de Elche

El dispositivo, acordado este martes por la junta local de seguridad, se centrará especialmente en la Nit de l'Albà (13) y la Nit de la Roà (14), jornadas tradicionalmente proclives a reuniones multitudinarias.

Este año, los eventos populares y las reuniones privadas superiores a 50 personas tendrán que ser notificadas previamente al Ayuntamiento,mientras que las superiores a 150 personas necesitarán de unpermiso específico.

Preocupa especialmente la noche del 13 de agosto, al coincidir la Nit de l'Albà y la celebración del primer partido de 'play off' de del Elche CF, dos acontecimientos proclives a generar aglomeraciones y reuniones de familiares y amigos, advierte el consistorio en un comunicado.

Por ello, el alcalde, Carlos González; el concejal deSeguridad, Ramón Abad, y el responsable de la Policía Local, CésarZaragoza, han hecho un llamamiento especial a la afición para que anime al equipo desde las redes sociales, pero no en la calle,y que los aficionados no vayan ni a recibir ni a despedir al equipo alestadio. En las inmediaciones del Martínez Valero habrá un despliegue policial a la hora del encuentro para evitar aglomeraciones.

BOTELLÓN: "ESTE AÑO NO TOCA"

El día 13 también está prohibido el uso de carretillas en cualquier lugar de la vía pública. El alcalde ha recordado a los jóvenes y no tan jóvenes que no está permitido el botellón: "Este año no toca". También preocupa la jornada del 14, Nit de la Roà, tradicional noche de encuentros masivos en la calle.

En ambos días, el dispositivo especial de vigilancia será "intenso", tanto en la ciudad como en las pedanías, para evitar la transmisión comunitaria del virus. Su misión será supervisar el cumplimiento de las medidas y de control de aforos. Habrá más policías en la calle para insistir en el uso de mascarillas y el distanciamiento social, además de regular los encuentros.

El incumplimiento de las normas conlleva sanciones para ejercer presión disuasoria y evitar la relajación. "Los contagios de las últimas semanas se deben precisamente a que hemos bajado la guardia en la disciplina de prevención, principalmente en el uso de las mascarillas y en el mantenimiento de la distancia", subrayan desde el consistorio.

Desde el inicio de la pandemia, la Policía Local de Elche ha abierto casi 2.000 expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa de prevención, 260 de ellos el pasado fin de semana con 61 jóvenes identificados por botellones.