Proponen para sanción a 162 personas en La Rioja por no usar la mascarilla

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, han destacado el cumplimiento generalizado de la normativa anticoronavirus por parte de los riojanos.

Han informado de la realización de 32 inspecciones a locales abiertos al público (ocio, restauración*) durante la pasada semana que se saldan con 5 propuestas de sanción para los propietarios de los locales. En concreto se han realizado 4 propuestas de sanción por permitir no usar mascarilla dentro de los locales, y 1 propuesta de sanción por no respetar las distancias de seguridad indicadas en la normativa sanitaria.

Durante el mismo periodo se han propuesto para sanción a 162 personas por no usar mascarilla. De las mismas, 88 corresponden a personas que no utilizaban la misma en la vía pública, 49 con personas que no utilizaban mascarilla en locales de ocio o restauración y 33 con personas que no la llevaban en el transporte público.

La Delegación del Gobierno insiste en la necesidad de usar mascarilla y recuerda que estamos a las puertas de fechas tradicionalmente festivas, durante las cuales se deben evitar masificaciones y celebraciones alternativas, durante las que seguirán con intensidad los controles por el uso correcto de mascarilla y el resto de normativasanitaria.