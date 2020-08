Ribó creu que el Govern continua "volent apropiar-se" dels estalvis municipals

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat aquest dimarts que no li convenç l'últim anunci del Govern sobre els romanents i ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de continuar "volent apropiar-se" dels estalvis dels municipis "sense una contrapartida atractiva a canvi" i sosté que es tracta d'un "atac a l'autonomia municipal".

El Govern ha anunciat que assumirà el pagament dels interessos que les entitats locals abonen a les entitats financeres per tindre depositats els seus romanents, per la qual cosa els consistoris que presten aquests estalvis al Ministeri d'Hisenda es beneficiaran d'un tipus d'interés efectiu del 0%, podent arribar a estalviar fins a 70 milions d'euros anuals.

No obstant això, l'alcalde de València, de Compromís, ha manifestat que aquesta última proposta de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, feta pública aquest dimarts, "no ens convenç". "El Govern central continua volent apropiar-se dels estalvis dels municipis sense una contrapartida atractiva a canvi. La proposta d'optar a un reintegrament a 15 anys vista amb un tipus d'interés del 0,05% és irrisòria", ha manifestat en un comunicat.

Al seu judici, "els incompliments de diferents ministeris amb València durant dècades ens fan dubtar fins i tot del que puga passar en els 10 o 15 anys en què el Ministeri d'Hisenda preveu retornar el recollit als municipis. En el fons, es tracta d'un atac a l'autonomia municipal".

"Si la gestió de l'Ajuntament de València ha sigut eficaç i hem aconseguit obtindre un superàvit, per què no podem destinar-lo a allò que realment és necessari en aquests moments?", s'ha preguntat Ribó, qui afig que "amb una crisi sanitària, social i econòmica galopant, no s'entén que el Govern central ens impose noses a l'hora de destinar els nostres recursos propis a aquells assumptes més urgents".

Per tot això, sosté que el Reial decret del Ministeri d'Hisenda "deuria, almenys, millorar". "Els municipis no hem de fer seguidisme partidista en un assumpte que afecta directament les nostres economies i a la nostra autonomia. Des de València faré tots els esforços possibles perquè el Ministeri reconsidere la seua posició en benefici de la ciutadania o, almenys, aquest Reial decret es millore".

"Disfressa de municipalista"

En aquesta línia, subratlla que la decisió final que adopten "pivotarà, sempre, sobre allò que més beneficie a la nostra ciutat, per descomptat" i ha qualificat de "curiós la disfressa de municipalista que s'observa en la cúpula del PP, quan precisament va ser l'anterior ministre d'Hisenda del seu partit, Cristóbal Montoro, qui va coartar per la via legislativa la capacitat dels Ajuntaments de gestionar els nostres propis recursos".

"Tampoc oblidem que la reforma constitucional que va modificar l'article 135 de la Carta Magna per a constrényer a les institucions públiques es va aprovar, precisament, amb l'impuls dels partits als quals pertanyen, precisament, Montoro i Montero", ha conclòs.