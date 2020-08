Primeras oposiciones de alcaldes del PSOE a que los ayuntamientos entreguen los ahorros al Gobierno central

El PSOE lanzó un mensaje para pedir a sus ayuntamientos que entregasen las remanentes al Gobierno central, pero las primeras grietas ya empiezan a verse. "El Gobierno de Sanse no se acogerá a la cesión voluntaria del Remanente de Tesorería al Estado. Nuestro compromiso es con los vecinos, con la aplicación de un completo y ambicioso plan de inversiones con una dotación de más de 95 millones", escribió en las redes sociales Narciso Romero, alcalde de San Sebastián de los Reyes.

El socialista es la primera voz que rompe esa 'disciplina', a la que ya se habían opuesto frontalmente otros alcaldes de grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Zaragoza. Todos, eso sí, de partidos diferentes al PSOE.

El Gobierno de #Sanse no se acogerá a la cesión voluntaria del Remanente de Tesorería al Estado.



Nuestro compromiso es con los vecinos, con la aplicación de un completo y ambicioso plan de inversiones con una dotación de más de 95 millones.



El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha insistido por su parte en defender el acuerdo alcanzado para la entrega de remanentes de las entidades locales, que serán devueltos en forma de transferencias en los próximos años, y ha vuelto a recalcar que la aplicación del acuerdo es "voluntaria" para los ayuntamientos, al tiempo que ha censurado las críticas de partidos como el PP, sin plantear ninguna alternativa.

Según ha señalado, el acuerdo alcanzado entre la Federación y el Gobierno no solo contempla las propuestas que el PP planteó ante la Comisión del Reconstrucción del Congreso, sino que "las multiplica" con beneficios adicionales, como la atención a los municipios en dificultades financieras o el fondo de transporte de hasta 400 millones de euros.

Además, Abel Caballero ha insistido en que la adhesión al pacto "no es obligatoria" y que los ayuntamientos podrán optar por recurrir a superávit, a la entrega de remanentes o "combinar" los dos sistemas. "Es un acuerdo extraordinariamente respetuoso con la autonomía local", ha proclamado y ha añadido: "El que crea que no debe entregar sus remanentes, que no los entregue, faltaría más".