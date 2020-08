Navarra registra 59 nuevos casos de Covid-19, seis ingresos hospitalarios y un fallecido

Además, se notificó el fallecimiento de un varón de 82 años en Tudela, Área de Salud que aglutina el 29% del total de nuevos casos. La media de edad de los nuevos casos positivos sube a 42,3 años.

Geográficamente, Pamplona y su comarca concentra un 51% de los nuevos casos, seguido del Área de Salud de Tudela, con un 29% de los casos, y el Área de Salud de Estella, con un 3%. El 17% restante se reparte por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos por franjas de edad, el grupo de 15 a 44 años es el mayoritario, alcanzando el 36% del total de los casos, seguido del grupo de 60 años en adelante, con un 27%. A continuación, siguen el grupo de 45 a 59 años, con el 22% de los nuevos casos y el de 0 a 14 años, con un 15%. La edad media de los nuevos casos es de 42,3 años, aproximadamente 10 años más que la media de jornadas anteriores. En cuanto al género, el 59% de los nuevos casos son mujeres y un 41%, hombres, ha informado el Gobierno navarro a través de un comunicado.

Desde el punto de vista epidemiológico, este lunes se produjeron en Navarra seis nuevas hospitalizaciones por Covid-19 como causa principal de ingreso. También se produjo un nuevo fallecimiento por este virus en la Comunidad foral, con lo que la cifra acumulada de muertes confirmadas por el coronavirus, desde el inicio de la pandemia, es de 531.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen ingresadas 51 personas con Covid-19, ocho de las cuales se encuentran en puestos UCI, dos más que ayer, y otras seis en hospitalización domiciliaria. Los demás, 37 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario.

En cuanto al sistema de detección precoz y seguimiento de casos y contactos estrechos, este lunes se realizaron un total de 888 pruebas PCR en la red sanitaria pública, que dieron lugar a los 59 nuevos casos confirmados provisionalmente. Si se suman al total los casos de ayer, la incidencia acumulada de infecciones por COVID-19, a día de hoy, se sitúa en 7.612.

EVOLUCIÓN EN "PICOS DE SIERRA"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha destacado este martes, en declaraciones a los periodistas, que la reducción de casos en la última jornada, tras los 146 registrados el día anterior, supone "mejores noticias", pero ha advertido de que "esto va a seguir siendo así con los brotes que tenemos".

"Ni ayer era para una alarma excesiva y para echarnos la mano a la cabeza, ni hoy es para echar las campanas al vuelo", ha expuesto Induráin, para señalar que "probablemente" la evolución "va a ser en picos de sierra".

En cuanto al aumento de las hospitalizaciones, ha señalado que "siempre preocupa", ya que esto significa que son "casos más graves" que van en relación "con el aumento de edad" de los contagiados, pero ha garantizado "la solvencia de nuestro sistema sanitario". "Si hay más ingresos, la situación se tensiona más, pero la capacidad de asumir y gestionarlo es total y para nada se parece a situaciones como las que vivimos en otra época", ha apuntado.

Al ser preguntada por si Navarra se plantea abrir nuevas plantas en los hospitales en previsión de que aumenten los ingresos, ha comentado que "en este momento no", si bien ha recordado que "dentro de los planes de contingencia está contemplado por si fuera necesario".

LA CUARENTENA SE REDUCE A 10 DÍAS

Por otro lado, la consejera ha avanzado que Navarra prevé reducir de 14 a 10 días la cuarentena de los contactos de positivos y ha afirmado que "hay evidencia científica de que la mayoría desarrolla el periodo de incubación en siete días". Ha destacado, además, que con esta reducción "se consigue una mayor adherencia a que este aislamiento sea efectivo por parte de la población".

En este sentido, al ser preguntada por si ha habido problemas para cumplir la cuarentena, ha afirmado que en la mayoría de los casos no, si bien "ha habido algún problema puntual". "Cuando no ha sido posible garantizar un aislamiento en un caso confirmado, he firmado una orden foral para aislamiento obligatorio, pero han sido casos puntuales", ha precisado.