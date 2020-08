La empresa cántabra Efasys Medical distribuye a todo el país su mascarilla "100% hecha en España"

Así se lo han explicado al consejero de Industria e Innovación, Francisco Martín, al que han invitado a conocer junto con su equipo el proceso de producción de las mascarillas, cuando se cumplen dos meses de la puesta en marcha de la fábrica, que da empleo a día de hoy a cuatro trabajadores, a los que se sumarán tres más cuando implanten el segundo turno.

El proyecto, que cuenta ya con un sitio web de comercio electrónico (@mascarillaespanola) nació durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, y echó a andar el pasado mes de junio.

El consejero, que ha estado acompañado por el director de Sodercan, Javier Carrión, y los directores de Industria e Innovación, Raúl Pelayo y Jorge Muyo, ha valorado el "esfuerzo y arrojo" de estos tres emprendedores que desarrollan su actividad profesional en el ámbito de las energías alternativas y que se lanzaron a este proyecto por la necesidad que había de mascarillas en España durante las primeras fases de la pandemia.

Martín ha destacado la importancia de no depender de suministradores extranjeros para evitar las dificultades de aprovisionamiento que se produjeron durante el estado de alarma y ha felicitado a los tres socios de Efasys Medical por su "valentía" al embarcarse en el proyecto de fabricar una máquina que no existía en España para fabricar mascarillas "100% made in Spain", con tejido que también se fabrica en España y mano de obra local.