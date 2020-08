Barceló diu que els hospitals tenen capacitat suficient perquè els ingressos són menys del 10% que en el pic

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha destacat aquest dimarts que encara que s'està registrant "un gradual" augment dels ingressos per Covid-19, els hospitals de la Comunitat Valenciana tenen "capacitat suficient" ja que en aquests moments hi ha 183 persones hospitalitzades, la qual cosa suposa menys del 10% que en el pic màxim de la pandèmia, que va ser a l'abril, i un 4% de les UCI.

Sobre aquest tema, Barceló, en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, ha advertit que encara que la majoria d'ingressos hospitalaris continua sent de persones majors de 65, el 13% són ja menors de 35 anys.

Respecte a la situació de les residències, ha destacat que en aquests moments estan "controlades" i que s'ha posat en marxa un protocol d'alerta primerenca per a detectar qualsevol cas. A més, el nou decret que es publicarà en breu impedirà les visites i les eixides en aquells centres que estiguen situats en una zona en la qual la situació epidemiològica ho aconselle per haver-hi una major incidència, ja que "el virus no entra si algú no el porta, ve de fóra siga per treballadors o de visites".

En qualsevol cas, ha advertit que des de fa dues setmanes es ve detectant "una pujada gradual" dels brots i dels contagis -629 nous positius de coronavirus per prova PCR i 18 brots més des del divendres- i que aquests casos positius presenten característiques similars a Espanya ja que el 50% s'estan donant entre els 15 i 34 anys.

A més, ha incidit en què el 58% dels nous brots es produeixen en l'àmbit social, entre les reunions familiars i d'amics, per la qual cosa ha insistit a "no baixar la guàrdia" perquè "continua havent-hi transmissió del virus entre família i amic i no cal baixar la guàrdia".

Extremar la seguretat

Així, ha recalcat que cal "extremar la seguretat" enfront d’"una falsa sensació d'estar en un espai més segur" per estar entre amics i familiars en un moment en el qual a més el nombre de trobades, després del confinament i per estar en vacances, és "major".

Sobre aquest tema, ha evidenciat que les Administracions tenen més complicat controlar els espais privats que els públics, per la qual cosa han d'insistir a transmetre els missatges de responsabilitat. De fet, ha destacat les recomanacions elaborades per la Generalitat sobre com deuen preparar aquestes reunions, fins i tot la taula.

Barceló ha destacat l'efectivitat d'aquestes campanyes i mesures i en eixe sentit ha posat l'exemple de la zona alacantina d'Elx, on van pujar molt els contagis socials en ser molt comú organitzar trobades familiars en zones de camp i després d'una campanya específica "ha baixat el nombre de contagis perquè hi ha major conscienciació en la necessitat protegir-se".