Caen un 60% las ventas del comercio de Bizkaia y Cecobi cree que su previsión de que el 25% cerrará "se quedará corta"

En declaraciones a Europa Press, Campo ha indicado que ven la situación derivada de la pandemia del coronavirus "con mucha preocupación", no solo en el comercio, sino en la economía general. Además, ha manifestado que, en algunos casos, muchos comercios de Bizkaia no han hecho rebajas porque "no tenían margen para poder hacerlo" y, por otra parte, el consumo está "muy ralentizado".

El presidente de Cecobi ha asegurado que, a excepción de la alimentación, que "ha mantenido más o menos el tipo", y el equipamiento de hogar, que ha tenido "un repunte positivo", el resto de sectores del Comercio está teniendo una mala evolución.

"FUTURO BASTANTE NEGRO"

Pedro Campo ha afirmado que "lo peor" es lo que temen que puede venir después del mes de septiembre y el futuro se ve "bastante negro" para el comercio y, general, para la economía. "El futuro es bastante preocupante", ha asegurado.

En esta coyuntura, el presidente de Cecobi ha señalado que la "irresponsabilidad de muchas personas no tiene límites y no son conscientes" de la situación. "Me preocupa mucho la inconsciencia de la gente. Yo creía que teníamos una juventud con otros valores y, aunque es una minoría, están demostrando que nos conscientes de nada o no les importa", ha indicado Campo, que ha reclamado "mano dura" para quienes incumplan las medidas de seguridad.

Además, ha señalado que el Comercio es un "segundo vagón" en la economía y es la industria "la que maneja todo" y, "si la industria va bien, el trabajo va bien, el comercio va bien, la hostelería va bien y todo va bien".

"MUY PREOCUPANTE"

Por ello, el presidente de la patronal del comercio de Bizkaia ha manifestado que la situación es "muy preocupante" y, en lo que va de año, las ventas en el comercio vizcaíno han caído, de media, en torno a un 50 ó 60% respecto al pasado año, aunque el comportamiento es diferente en función de cada sector.

Pedro Campo cree que, hasta que no se solucione el tema sanitario, "todo lo demás, estará muy complicado". El presidente de Cecobi ha añadido que todavía hay muchos trabajadores en ERTEs porque, "en ocasiones, no hay trabajo para todos".

En este sentido, ha pedido que se prolonguen los ERTEs, por lo menos, hasta fin de año y ha indicado que, si no se adopta esa medida, se estaría "abocando al cierre a miles de pequeños empresarios". "Se va incorporando plantilla en función de la demanda y, si estamos con una demanda del 50% de lo normal, cómo se va a incorporar a todos, eso aboca al cierre de la empresa", ha advertido.

Campo ha afirmado que estimaron inicialmente que el 20 O 25% de los comercios minoristas de Bizkaia, principalmente de barrios y comarcas, cerrarían definitivamente antes de fin de año, pero, "como la situación no cambie", esta estimación "se va a quedar corta".