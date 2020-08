Más allá de Miguel Bosé: los famosos que hablan de teorías conspirativas sobre la pandemia del coronavirus

El que más ha dado que hablar ha sido Miguel Bosé, aunque el cantante no es el único famoso que se ha pronunciado acerca de las teorías conspiratorias sobre la pandemia del coronavirus. Otros conocidos nombres del panorama nacional como Enrique Bunbury, Kase.O o Pelayo Díaz han manifestado su opinión al respecto, así como también lo han hecho Madonna, Woody Harrelson o Novak Djokovic más allá de España.

Una de las confabulaciones que más se comparten desde que la Covid-19 llegara a nuestras vidas -desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado 322.980 positivos en España- es que se originó en las redes 5G, lo que provocó en abril que decenas de ciudadanos atacaran las torres con estas antenas y los trabajos que las instalan en Reino Unido.

Además, en marzo, cuando el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, defendió que el Covid-19 era un "arma biológica", algunas personas afirmaron que Bill Gates había participado en la síntesis del virus "cultivado en laboratorio": el brote podría significar un negocio para la Fundación Bill y Melinda Gates. Son varias las celebridades que apoyan esta idea para derribar las teorías oficiales.

Miguel Bosé

El músico de 64 años se convirtió a principios de junio en el foco de la polémica tras es publicar una serie de tuits en los que afirmaba que se oponía "rotundamente" a "la implantación del 5G" a través de las vacunas contra la Covid-19. El cantante cargó contra la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (GAVI) y destacó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había aliado con Bill Gates para "dominar" a la población.

Bosé dijo que el Gobierno tenía entre manos un plan "macabro" y "supremacista" y lo calificó de "pelele de Soros y Gates": "Pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates", señaló en Twitter.

De hecho, tras pasar un tiempo sin pronunciarse sobre este tema, el actor panameño apuntó el pasado lunes, 10 de agosto, que "nos quieren matar" y compartió un gráfico que fue muy criticado en las redes sociales sobre la relación entre los vacunados contra la gripe y la Covid-19 y el número de fallecidos por países. Cabe recordar que Lucía Bosé, la madre del artista, falleció en marzo tras mostrar síntomas evidentes de coronavirus.

Enrique Bunbury

El exvocalista de Héroes del silencio, Enrique Bunbury, también recibió una oleada de críticas a mediados de junio después de manifestar su apoyo a una campaña contra Bill Gates por su supuesta intención de "dominar el mundo" y también por apoyar la decisión de Donald Trump de romper la relación de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud.

El compositor zaragozano compartió en su perfil de Twitter un cartel contra el magnate de Microsoft y confirmó su posición en una entrevista para el medio GQ. "No quiero utilizar la palabra 'dictadura' tan fácilmente porque hay gente que dice 'esto no es una dictadura, es una pandemia. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes", apuntó en la conversación con el medio mexicano.

Un día después de conocerse sus afirmaciones, el cantante compartió una "carta abierta" asegurando haber sido víctima de "bullying" y de una "lapidación" por no decir "nada". "Los datos están ahí, solo es cuestión de valorarlos según tus códigos morales o filosóficos", subrayó.

Kase.O

El rapero Kase.O también se vio envuelto en una polémica a raíz de un directo que hizo en Instagram en el que afirmó que "el autismo es una reacción alérgica a las vacunas", unas declaraciones que, en plena crisis sanitaria, hicieron arder las redes sociales. De este modo, tuvo que pedir disculpas unas horas después.

"Pido perdón de corazón por haber metido la pata en un tema tan sensible que afecta a miles de personas", dijo, a lo que añadió: "Espero que apreciéis este gesto. No sé qué más puedo hacer. Lo siento si alguien se ha sentido herido. No era más que un comentario a un documental sesgado y fuera de contexto".

Pelayo Díaz

El pasado 2 de agosto, el diseñador Pelayo Díaz consideró que las declaraciones de Bosé no eran tan "descabelladas". "Nos tienen controlados desde hace un montón, cada vez que conectaban con el director de Facebook desde su casa se veía con la cámara tapada, los altavoces desconectados", explicó en el plató de Hormigas Blancas, que se centró en repasar la vida del autor de Don diablo.

En este sentido, Lydia Lozano, su compañera en el programa de Telecinco, aseguró que muchas personas apoyan los mensajes de Bosé. "Igual es que ya tenemos ese chip desde hace mucho tiempo y no lo sabemos", sentenció Díaz.

Madonna

Desde el plano internacional, la cantante Madonna aseguró en Instagram que ya existe una vacuna del virus, pero que está escondida. "La verdad nos hará libres. Ellos quieren alimentar el miedo para controlar a las personas, los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres y los enfermos más enfermos. Ya hay una vacuna pero no quieren dárnosla", destacó.

Finalmente, el vídeo fue eliminado de la plataforma, aunque la artista no se dio por vencida: aseguró que había "decidido respirar el aire Covid-19" y publicó un controvertido vídeo donde llamaba al coronavirus "el gran ecualizador".

Woody Harrelson

El actor Woody Harrelson compartió en abril una serie de vídeos en los que vinculaba el coronavirus con las redes 5G. "Mi amiga Camilla me ha mandado esto hoy y aunque no lo he leído con detalle, lo encuentro bastante interesante", explicó en la red social.

Además, animó a sus seguidores a destruir las antenas afirmando que ya se había hecho en China. "Y, mientras tanto, los chinos están derribando sus antenas", aseguró el intérprete de Zombieland.

La actriz Evangeline Lilly, quien aseguró que el confinamiento era una forma de privar a la población de "sus libertades"; el tenista Novak Djokovic, que, a pesar de haber dado positivo por coronavirus, es reacio a las vacunas; el rapero Wiz Khalifa, la cantante Patricia Navidad o la artista M.I.A. también se vieron envueltos en la polémica tras apoyar las teorías conspirativas sobre el origen de una enfermedad que, en este 2020 tan atípico, mantiene en vilo a la población.