Consultorio de Sexo: "Tengo novia y siempre me he considerado heterosexual, pero últimamente siento curiosidad por probar con un hombre"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar aquí su página web, Amaltea.

Mantener relaciones sexuales al ser positivos de coronavirus

PREGUNTA: ¿Si mi pareja y yo somos positivos de coronavirus, podemos tener sexo? ¿Hay riesgo de que empeoremos?

RESPUESTA DEL EXPERTO : La evolución de una pareja con PCR positivo confirmado es variable, de manera que puede ser uno de los dos asintomático y el otro presentar síntomas.

Lo adecuado es que mantengáis las medidas de protección individual de un modo estricto, al menos hasta la desaparición de los síntomas en su caso y tras una nueva PCR con resultado negativo. No obstante, y dado que esta nueva infección se sigue escribiendo científicamente cada día, os sugiero lo consultéis con el profesional médico de vuestro Centro de Salud.

Educación sexual en los colegios

PREGUNTA: Mi pregunta al experto es la siguiente, aunque no sé si tiene cabida en este consultorio. En estos meses de confinamiento, nuestros hijos han tenido que recurrir a la enseñanza online y, por tanto, con fácil acceso a pantallas de pornografía. Se habla mucho de la necesidad de la educación sexual y creo que no se hace prácticamente nada en las aulas. Mi pregunta es si no sería necesaria una educación sexual obligatoria. ¿Qué opina al respecto?

RESPUESTA DEL EXPERTO: Tu pregunta encaja perfectamente en este consultorio que tiene a la Sexología como eje director de las diversas respuestas a las cuestiones que se van planteando. En la actualidad, la implantación de la Educación Sexual en España es heterogénea y cada CCAA la implanta de un modo diferente.

Mi sensación es que estamos en el inicio de una ralentización en lo relativo a la idea de Educación Sexual, en el sentido de que vuelve a reeditarse la idea de prevención sobre la idea de promoción, se vuelve a la idea de elaborar recursos sin pensar en los objetivos y percibo la tentación de contaminar de ideología las razones científicas de la Educación Sexual.

No estaría de acuerdo contigo en decir que no se hace prácticamente nada en las aulas, aunque sí creo deberían perfilarse unos objetivos mínimos imprescindibles que deberían presidir la diversidad de las intervenciones educativas. La ola de “porno educación” que nos invade obliga a unos nuevos retos educativos y por ello considero preciso realizar algunas consideraciones en torno a la Educación Sexual que creo pueden dar respuesta a tu preocupación:

Son precisos programas de Educación Sexual personalizados y adecuados a la singularidad del alumnado, las familias y al centro de enseñanza. El triple nivel de intervención con el alumnado, las familias y el profesorado se debiera convertir en sistemático. Son los profesionales de la educación con formación en Sexología o profesionales de la Sexología con capacitación pedagógica quienes tienen la idoneidad de impartirla. Es Imprescindible evaluar y autoevaluar las intervenciones. La Educación Sexual no ha de ser obligatoria ni optativa, ha de ser entendida; el criterio de opcionalidad es excluyente y la idea de obligatoriedad es inviable; y todo en un marco de referencia integrador, realista, razonable y asumible para todo tipo de creencias e ideologías.

Sentir curiosidad

PREGUNTA : Soy un chico de 24 años y actualmente tengo novia. Siempre me he considerado heterosexual y me han atraído las mujeres, pero últimamente estoy sintiendo curiosidad por probar con algún hombre. No sé cómo hablar de esto con mi pareja, ni siquiera si debería o es una fase. Me da un poco de miedo su posible reacción. Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO : La orientación del deseo sexual no es dimórfica, es decir, no se mueve en términos de blanco o negro. La orientación del deseo se mueve en parámetros intersexuales, es decir, en predominios. Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales, hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de tu orientación sexual. La bisexualidad en el deseo, en el sentido de que indistintamente me gusten hombres y mujeres es difícil, no así en el sentido de tener relaciones eróticas con hombres y/o mujeres. Es una realidad, no obstante, que hay personas que se enamoran de personas, independientemente de que sean hombres y/o mujeres, y ello constituye un hecho de diversidad.

Dudas con el poliamor

PREGUNTA : Hola, soy una chica de 26 años. Mi pregunta tiene que ver con las relaciones poliamorosas. Siempre he considerado que esta es la opción que más se asemeja al estilo de vida que quiero llevar y a mis ideas, pero hace poco formé parte de una relación poliamorosa y sentía celos a menudo. No sé si es normal o no estoy enfocando bien el poliamor. Muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO: Las relaciones no convencionales no son algo nuevo. El poliamor queda definido como: “Amar a varias personas a la vez, de forma acordada y consciente”. Es decir, no hay exclusividad amorosa. Cuando hablamos de “pareja abierta” nos referimos a un pacto de exclusividad amorosa, pero no de exclusividad erótica. En ambos contextos hay consentimiento informado.

El enamoramiento conlleva exclusividad y el amor requiere dedicación; desde esta idea es difícil entender la idea del poliamor, aunque como digo no aporta novedades porque entiendo que toda relación erótica es una relación de amor con vinculaciones afectivas de más o menos intensidad. ¿Y qué decir de los celos? Los celos son emociones muy consustanciales con el ser humano. Alguien puede estar leyéndonos y pensar que no soy celosa, pero hay situaciones que sin vivirlas te hace difícil poder contestarlas.

Cistitis tras mantener relaciones sexuales

PREGUNTA: Tengo cistitis recurrentes cada vez que tengo relaciones sexuales con penetración y a pesar de tomar todas las medidas preventivas posibles (orinar antes y después, beber agua o tomar probióticos) me sigue ocurriendo. A veces evito tener relaciones porque lo asocio con algo negativo. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO: La “cistitis post-coital” es una infección muy frecuente y representa el 70% de las consultas urológicas en mujeres. La causa se debe a una bacteria que habita habitualmente en el aparato digestivo. En las mujeres, la zona anal y la vaginal están muy próximas y por ello resulta fácil entender que el encuentro erótico facilite que la bacteria se introduzca en la uretra y ascienda fácilmente a la vejiga, donde es capaz de adherirse y causar una infección de las vías urinarias bajas.

Te indico algunas sugerencias, además de las que ya has puesto en marcha, para prevenir tus cistitis recurrentes: