Anabel Alonso comparte una tierna fotografía con su recién nacido Ígor

La boda fue hace algo más de dos semanas y fue algo más puramente burocrático que una celebración del amor que se profesan, que para eso ya tienen la mejor prueba del mundo: su pequeño y recién nacido Ígor. Anabel Alonso y su pareja, Heidi Steinhardt, no pueden ser más felices y a las pruebas pueden remitirse.

La humorista de 55 años y su pareja, también actriz y dramaturga, sin ni siquiera familiares ni amigos, llegaron a los Juzgados de Madrid y allí certificaron el "sí, quiero" secreto. Un trámite que, sin embargo, no les embriagó tanto de alegría como la maternidad.

"Es alucinante. Todo el mundo dice te va a cambiar la vida, es increíble, hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro que es", aseguró la intérprete de 55 años, quien incidía en la idea de que no podía "pedir más" y que ambas estaban "en una nube".

Hasta ahora, lo máximo que había enseñado por redes sociales del nuevo rey de la casa habían sido los pies: primero con una imagen poco después de su nacimiento y más tarde con un vídeo del característico humor irónico de la artista vasca.

Pero, en su última publicación, la presentadora ha mostrado sus dotes de madre sosteniendo al pequeño y, sobre todo, regalando una enorme sonrisa, la mejor prueba de la inmensa dicha que en estos momentos siente. "Caras que lo dicen todo", es su muy acertada descripción.

A finales de julio, Steinhardt ya abogó por normalizar todos sus quehaceres como madre y posar con Ígor dándole el pecho delante de una piscina, algo que además coincidió con su cumpleaños.

Recientemente, la protagonista de Amar es para siempre se convertía en uno de los temas del momento en Twitter por uno de sus tuits respondiendo al youtuber Javier Negre, quien grabó un vídeo en el concierto de Taburete en el que no se respetaron las medidas de seguridad.

"Gracias por denunciar el incumplimiento de todas las normas de prevención. Esa era tu intención ¿no?", escribió la humorista haciendo a su ves un retuit al vídeo en cuestión grabado por el colaborador de televisión.