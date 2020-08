La muestra itinerante Ertibil Bizkaia inicia una nueva edición en la Sala Rekalde de Bilbao, con obras de 18 artistas

La diputada vizcaína de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, ha subrayado que "hablar de Ertibil es hablar de talento, de Bizkaia, de Arte" y, en este sentido, ha recordado que esta muestra itinerante organizada por la Diputación Foral de Bizkaia "es un proyecto consolidado que tiene como objetivo apoyar y promocionar a los artistas emergentes que desarrollan su labor creativa en Bizkaia".

En esta última edición, han participado 113 artistas y 160 trabajos de todas las especialidades, entre los cuales se han seleccionado los 18 que componen la exposición de este año.

Los artistas premiados en Ertibil Bizkaia 2020 han sido Helena Goñi con su obra 'Dos retratos de Gabe en el tren' (primer premio), Maite Leyun y su obra 'Kitty&Co' (segundo premio) y Daniel Llaria con 'Be seen be safe' (en tercer lugar).

Debido a la situación generada por la pandemia de covid-19, las residencias artísticas de Japón, con las que se premia a las personas ganadoras, se han trasladado a 2021, de manera que "se seguirá dando difusión internacional del certamen junto a la experiencia de comunicación e intercambio de culturas", ha precisado la Diputación.

Junto a las tres obras ganadoras, expondrán en ErtibilAsier Aguayo con 'Figura en un espacio limitado', Raquel Asensi con 'Sacculus Plasticus', Nora Aurrekoetxea con 'F.O.F kasko bat', Detrito 'La muela', Guido Di Marzio con 'Crash', Jone Elorriaga con 'Meta Meta 2.0', Nerea Garro con '(Sin título)', Ibon Landa con 'Iltzatu gabea' y Joaquín Pedro Gómez con 'Arras'.

A ellos se sumarán Ibai Madariaga Sagastizabal y Miel Oyarzabal con 'Todas las parejas', Amaia Molinet con 'Éxtasis y conflicto', Rubén Pino con 'Re-des-estructura', Nahia Ruiz con 'Zauriak', Ander Sagastiberri y Alberto Eguiluz con 'Siete siete siete' y Ane Seijas Garzón con 'El traidor'.

RECORRIDO

La muestra, que se inauguró este pasado lunes, permanecerá en la Sala Rekalde hasta el 12 de octubre. Después se podrá ver en la Kultur Etxea de Igorre del 14 de octubre al 8 de noviembre, en Ariz Dorrea en Basauri del 10 al 29 de noviembre y en Lobiano Kultur Gunea de Ermua.

A partir de septiembre, se han organizado visitas comentadas para grupos concertados con un máximo de 11 personas y con cita previa. También se va a poner en marcha el proyecto de mediación creativa ECOS #29 para escuchar "a través de nuevas voces" las exposiciones de la Sala Rekalde, y talleres en familia para "jugar con el arte, la arquitectura y la lectura".