Tu horóscopo diario: martes 11 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 11 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Físicamente será hoy una jornada en la que te debes cuidar y no abusar de nada, ni siquiera del ejercicio que en principio puede ser beneficioso pero que te puede provocar alguna lesión si te empeñas en batir algún récord. Ten mucho cuidado.

Tauro

Luna menguante en tu signo hoy, lo que te va a suponer una cierta dejadez o un cierto aburrimiento en algo que haces habitualmente y que hoy te parecerá pesado o inútil. Esos planteamientos no te convienen, y debes dejar esa sensación de lado cuanto antes. Necesitas airearte.

Géminis

Hoy es un día para disfrutar plenamente de todo lo que te rodea y si estás contemplando paisajes nuevos o conocidos o has regresado a algún lugar de tu infancia, estarás muy a gusto y con mucha paz interior. Vas a redescubrir el sentido profundo de la tierra.

Cáncer

Hay muchas cosas que no entiendes de lo que te rodea y a veces te sientes fuera de la realidad y esa sensación es algo que te costará hoy dejar de lado. Pero un amigo puede ayudarte mucho. Habla con él, y no sólo por wasap, mejor cara a cara.

Leo

Será un día muy intenso, con muchas emociones, pero todas muy positivas porque sentirás afectos y apoyos y eso te renueva mucho interiormente y te enseña la parte mejor de los demás. Hay alguien muy especial para ti, que te hace llegar su amor.

Virgo

Hay algunas cuentas que te merece la pena repasar cuanto antes porque quizá no cuadren o haya algún problema debido a una mala gestión del banco o de la contabilidad. Ten cuidado y reclama, no te quedes con la duda de nada ni con el error.

Libra

Es cierto que piensas que un amigo o una amiga ha sido muy desagradecido contigo porque tu le has apoyado mucho y ahora no recibes lo mismo que has dado. Quizá el problema sea esperar algo. Lo más zen es no esperar nunca nada. Piénsalo.

Escorpio

Tu humor estará hoy un poco “torcido” y eso te llevará a protestar por todo y a que todo te parezca mal. Ten cuidado porque esa actitud no te llevará a conseguir lo que deseas con tanto afán. Nadie tiene la culpa, quizá debas empezar a pensar lo que puedes arreglar tú.

Sagitario

Esos ajustes que has hecho en la economía van a empezar a dar sus frutos y verás como se arregla bastante algo que te preocupaba e incluso si habías pedido prestado algún dinero, ahora vas a poder devolverlo sin ningún problema.

Capricornio

Debes cuidarte un poco más ya que a veces no te parece importante y lo es. Hoy se puede presentar algún pequeño problema de salud, como dolores de cabeza o de espalda, pero todo se solucionará si te tomas un respiro en el trabajo. Descansa más.

Acuario

Desconfiar de tu pareja no es nada positivo y te puede llevar a sentirte muy mal hoy. Quizá tengas razones de sobra, pero si te obsesionas, no vas a llegar a la verdad. Párate a pensar un momento, reflexiona y después pide la mayor sinceridad posible.

Piscis

Te gusta seducir de una manera muy sutil y hoy vas a aprovechar esa manera de utilizar tus encantos con bastante acierto. Hay aventuras que salen al paso sin que lo esperes y te dejarás llevar por ellas. Ninguna será importante, pero reafirma tu ego.