Belén Esteban evita pronunciarse tras el fallecimiento de Humberto Janeiro: "No creo que pinte nada ahí"

El pasado domingo se conocía el fallecimiento de Humberto Janeiro a los 76 años de edad. El estado de salud del padre de Jesulín era delicado debido a la diabetes que padecía.

Carlota Corredera, una de las presentadoras de Sálvame, explicaba que el programa había intentado ponerse en contacto con Belén Esteban para conocer su reacción ante la muerte de Humberto Janeiro.

Ya el pasado 28 de junio Esteban comentaba el desconocimiento que su hija y ella tienen del estado de salud del patriarca. "No lo sabíamos, ni yo ni nadie de mi familia pero ya estamos acostumbradas", confesaba la de Paracuellos. Corredera preguntaba al día siguiente cuál sería su reacción ante el hipotético fallecimiento de Janeiro.

La colaboradora contestaba de manera muy tajante: "Yo no creo que lo deba hacer, no creo que pinte nada ahí, sinceramente". Finalmente, Esteban ha decidido no interrumpir sus vacaciones para dar explicaciones.

El funeral de Humberto Janeiro se ha llevado a cabo esta tarde a las 17:00 horas con una sonada pero esperada ausencia: su nieta, Andrea Janeiro. El féretro del fallecido ha sido portado por sus hijos varones, Jesulín, Victor y Humberto, hasta una capilla donde han dado el último adiós a su padre.