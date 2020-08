La Policia de la Generalitat proposa sancionar a 33 establiments aquest cap de setmana

Un ampli dispositiu de vigilància, en el qual han participat tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, ha vetlat per segon cap de setmana consecutiu perquè els locals d'oci i els seus clients així com les reunions socials celebrades compliren amb les mesures fixades per les autoritats sanitàries per a previndre l'expansió del Covid-19.

Aquest divendres i aquest dissabte, agents de la Policia Local, Policia de la Generalitat, Policia Nacional i Guàrdia Civil han continuat realitzant controls en les principals localitats turístiques de la Comunitat Valenciana, on la major afluència de gent pot provocar que es donen més casos d'incompliment de l'obligació de portar màscara i respectar la distància de seguretat.

Durant aquest cap de setmana, en el qual s'ha continuat inspeccionant que bars, pubs i discoteques respectaren el límit d'aforament establit, els agents han posat especial atenció en les reunions socials produïdes al marge dels establiments d'oci reglats.

El grup d'Espectacles de la Policia de la Generalitat ha inspeccionat i controlat aquest cap de setmana 158 locals i ha alçat 33 actes de proposta de sanció tant per incomplir les mesures sanitàries enfront del Covid-19 com per infringir alguns dels preceptes regits en la llei 6/2018 de la Generalitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. Aquestes inspeccions se sumen a les 309 que la Policia de la Generalitat va realitzar entre el dilluns i el dijous.

Des de divendres passat, la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana va realitzar 415 advertiments relacionats amb l'ús de la màscara i la distància de seguretat. Del total, 48 es van convertir en proposta de sanció per no usar la màscara en la via pública o locals oberts al públic. A més, els agents van identificar a 420 persones i 121 vehicles.

El dispositiu també va permetre imposar una ordre de tancament d'establiment per mancar de llicència i el divendres es va procedir al desallotjament d'un pub a València per excedir l'aforament. En Castelló de la Plana s'ha proposat sancionar a diversos locals per ser nombrosos els cambrers que treballaven sense la màscara obligatòria. A més, la Unitat Adscrita ha alçat 13 actes per tinença de drogues i ha realitzat 10 auxilis humanitaris en les últimes hores.

Per províncies, en la de València la Policia de la Generalitat va practicar 66 inspeccions en locals de València, Cullera i Gandia amb un resultat de 9 propostes de sanció. En la d'Alacant, els 60 establiments controlats se situaven a Benidorm, Sant Joan d'Alacant, Elx i Alacant, i 10 d'ells van ser proposats per a sanció. A la província de Castelló es van inspeccionar 32 locals a Benicarló, Alcossebre, Torreblanca, Peníscola, Benicàssim i Castelló de la Plana, amb un resultat de 14 actes de propostes de sanció. A aquestes dades cal sumar les sancions proposades per altres cossos amb competències en seguretat.

Crida a la corresponsabilitat

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat els "bons resultats" que està donant la coordinació entre els diferents cossos de seguretat, que "ha permés multiplicar l'eficàcia dels controls". Segons l’administració atunòmica, quest treball ja ha tingut un efecte directe sobre els nous brots associats a l'oci nocturn. En aquest sentit, Bravo ha recordat que fa una setmana el percentatge era del 17% i després dels controls realitzats des del passat cap de setmana, ara eixe mateix percentatge "ha caigut dos punts".

Bravo ha assenyalat que les reunions socials han sigut objecte també d'especial control per part de la Policia de la Generalitat aquest cap de setmana ja que actualment el 48% dels nous contagis estan associats a trobades amb amics o familiars. La consellera ha reconegut que "l'oci és una part fonamental de la vida de les persones" però ha recordat que és fonamental "aprendre a divertir-nos segons les normes sanitàries que ens imposa la pandèmia".

En aquesta línia, Bravo ha assenyalat que és comprensible que "la gent tinga ganes d'ajuntar-se i divertir-se" però ha demanat que es faça "extremant les precaucions per a no posar en joc la vida de ningú". La titular de Justícia ha aprofitat per a tornar a fer una crida a la corresponsabilitat, perquè "entre tots puguem viure un estiu segur que evite també una tardor dramàtica".