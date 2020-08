El nombre d’usuaris de Metrovalencia baixa un 46% al juliol respecte al mateix mes de 2019

La Generalitat va facilitar la mobilitat de 2.887.895 persones usuàries en la xarxa de Metrovalencia durant el mes de juliol passat, resultat que suposa el 53,85% dels desplaçaments realitzats el mateix període de 2019, quan es van registrar un total de 5.363.104 viatgers i viatgeres.

Aquest resultat, encara que suposa un descens del 46,15% respecte de juliol de 2019, representa un important increment sobre els mesos anteriors d'aquest mateix any, afectats també per la crisi sanitària. Com a exemple, al juny les línies de Metrovalencia van registrar 2.281.800 desplaçaments i 985.259 al maig.

En conjunt, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va sumar entre Metrovalencia i TRAM d'Alacant un total de 3.628.359 passatgers i passatgeres al juliol, que representen un 54,9% dels moviments acumulats en aquest mateix mes en 2019, quan es van aconseguir 6.608.894 desplaçaments.

Enguany per primera vegada, i com a mesura afegida a les quals s'han posat en servei a conseqüència de la crisi sanitària, s'han mantingut durant el mes de juliol els horaris laborables de dilluns a divendres del metro de València, fins a les 15 hores aproximadament. Aquesta decisió ha permés augmentar en un 22,37% les circulacions i freqüències que s'han oferit al juliol respecte al mateix mes del passat any.

La jornada que va registrar major nombre de desplaçaments va ser el 9 de juliol, amb 111.854 persones usuàries

Distribució per línies i estacions

Al juliol, les sis línies de metro van sumar 2.516.592 passatgers i passatgeres i les tres de tramvia en funcionament van aconseguir 371.303 viatgers i viatgeres.

La línia de metro que més persones usuàries va desplaçar va ser la Línia 3 (Rafelbunyol/Aeroport) amb 563.423 usuaris; seguida de la Línia 5 (Marítim-Serradora/Aeroport) amb 428.561; la Línia 1 (Bétera/Villanueva de Castellón) amb 424.479; Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) amb 423.626; la Línia 9 (Alboraia Peris Aragó/Riba-roja de Túria) amb 344.597 viatgers i viatgeres; i finalment la Línia 7 (Marítim-Serradora/Torrent Avinguda) amb 331.906.

En el cas del tramvia, la que més moviments va registrar va ser la Línia 4 (Mas del Rosari/ Doctor Lluch) amb 262.871 passatgers, seguida de la Línia 6 (Tossal del Rei/Marítim-Serradora) amb 85.858. La Línia 8 (Marina Reial/Marítim-Serradora) va sumar 23.574.

En el trànsit per estacions, Xàtiva (L3, L5 i L9) se situa en primer lloc amb 198.697 persones usuàries; en segon lloc Colón (L3, L5, L7 i L9) amb 195.098 viatgers i viatgeres, seguida per Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 i L9), amb 115.583 persones usuàries.

A continuació es van situar Plaça Espanya (L1 i L2), amb 91.792 viatgers i viatgeres; Túria (L1 i L2) amb 90.589; Mislata (L3, L5 i L9) amb 82.746; i Avinguda del Cid (L3, L5 i L9) amb 79.760.