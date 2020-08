Recomendaciones mangas yaoi

1

Es de Minami Fumo y Misono Erii no se de cual el dibujo y cual el argumento pero ambos me encantan, una trama mucho más elaborada de lo que acostumbra este género, aunque mas dramática de lo que me suele gustar, Sinopsis:El poderoso clan de piratas "Preveza" tiene control sobre el mar Morea. Entre los piratas está el estratega del clan, el ciego pero hermoso Canale, y el comandante de la flota, Ayace. Sin embargo, Canale tiene un secreto que está a punto de cambiar la relación entre ambos.