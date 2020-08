Perruqueries arranquen a València protestes per a demanar la reducció de l'IVA al 10%

L'Aliança per la Baixada de l'IVA al 10% de les Perruqueries ha iniciat aquest dilluns a València el seu primer acte reivindicatiu del país, dins de la seua agenda de pla de rescat, per a reclamar la recuperació de l'IVA reduït del 10% i "activar" un sector en el qual asseguren que la reculada de l'activitat econòmica "posa en risc" el tancament de prop de 16.000 salons de perruqueria i imatge.

Així mateix, alerten de la destrucció de 20.000 ocupacions, en la seua majoria femenins, en tota Espanya -1.600 i 2.000 en la Comunitat, respectivament- "si no es prenen mesures amb caràcter d'urgència".

A nivell nacional, el col·lectiu ha xifrat les pèrdues del sector en 20 milions d'euros mensuals. Els col·lectius i empreses valencianes integrades en l'Aliança s'han concentrat aquest dilluns a les portes de la seu principal de l'Agència Tributària a València i han mostrat pancartes amb lemes com a 'Perruqueries en lluita', 'Volem recuperar el nostre: IVA al 10% ja' o 'Montero no és Montoro'.

El president del Gremi de Perruqueries de València, Paco Fortea, en declaracions als mitjans, ha justificat la reivindicació i ha defensat que la lluita per la recuperació del tipus d'IVA reduït al 10% "és una qüestió de justícia, ja que el sector de la imatge personal és un servei essencial i de primera necessitat".

Així mateix, ha denunciat que és l'únic sector que no ha recuperat el tribut reduït, "mentre sí ho han fet uns altres com el de la veterinària, les funeràries, el cinema, les discoteques i els espectacles o les floristeries, després de huit anys, quan en 2012 el Govern de Mariano Rajoy, amb Montoro al capdavant del Ministeri d'Hisenda, els va pujar l'IVA del 8 al 21%".

"La baixada de l'IVA és imprescindible per a protegir a l'ocupació autònoma, femení i jove i que està sent durament colpejat, tal com reflecteixen les últimes xifres de l'atur fetes públiques recentment", ha precisat.

"Un 20% d’establiments no han obert després de la pandèmia”

El directiu del gremi ha explicat que hui dia, a conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19, tant a nivell nacional com en la Comunitat Valenciana segueixen amb la persiana baixada prop d'un 20% d'establiments. A més, ha explicat que durant els dos primers mesos després del confinament, el 63% dels locals oberts "a penes han treballat al 30% de la seua capacitat".

Fortea ha posat l'accent que 2012 "va marcar un punt d'inflexió dramàtic en la història del sector de les perruqueries, que ja patia una profunda crisi econòmica". "La pujada de l'IVA va provocar una profunda reculada i la degradació d'un sector compost en aquell moment per 48.000 salons de perruqueria i estètica en tota Espanya, dels quals el 94% són micropimes amb menys de tres treballadors, i que, a partir d'eixe moment, en tot just dos anys va perdre 8.000 perruqueries", ha agregat.

No obstant això, ha lamentat que "malgrat la bona evolució de l'economia a partir de 2015, la crisi de la Covid-19 ha provocat un especial impacte en el sector".

En termes econòmics, ha posat de manifest que el sector de les perruqueries en tota Espanya ha perdut cada mes des del passat 4 de maig un total de 200 milions d'euros de la seua facturació. Una xifra que, segons ha advertit, "pot arribar d'ací a la fi d'any als 1.600 milions d'euros, és a dir, un 40% del total".

El sector de les perruqueries i la imatge personal a Espanya està constituït per 40.000 salons de perruqueria, que en 2019 donava ocupació a 110.000 treballadors i 70.000 autònoms.

En la Comunitat Valenciana, ha xifrat les pèrdues en 20 milions d'euros mensuals i ha alertat que està en risc el tancament de prop de 1.600 salons i la destrucció de 2.000 llocs de treball "si no es prenen mesures amb caràcter d'urgència".

Partits reben de manera “molt positiva” les reivindicacions

Per part seua, el portaveu de l'Aliança, José Luis Azañón, ha explicat que el col·lectiu ja ha iniciat contactes i concertat cites amb algunes formacions polítiques, entre elles Unides Podem, Cs, PNB o Esquerra Republicana, que han rebut de manera "molt positiva" les seues reivindicacions, i espera rebre "pròximament" una resposta del PSOE.

Els actes de l'Aliança per la Baixada de l'IVA al 10% de les Perruqueries es repetiran tots els mesos a partir del pròxim 10 de setembre en altres punts de la geografia nacional.