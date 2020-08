McDonald's demanda a su exconsejero delegado por ocultar relaciones de 'sexting' con empleadas

McDonald's ha presentado una demanda contra Stephen Easterbrook, quien fue cesado como consejero delegado de la compañía en noviembre de 2019 por mantener una relación sentimental de 'sexting'-relación consistente en el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos- con una subordinada, reclamando la devolución de la indemnización por despido recibida, que ascendería a decenas de millones de dólares, tras descubrir que el antiguo directivo había ocultado y destruido información sobre otras conductas inadecuadas durante su mandato.

La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida ha anunciado que recientemente ha recibido información adicional sobre la conducta de Easterbrook, lo que ha dado lugar a una investigación en mayor profundidad que ha permitido desvelar que el ex consejero delegado "mintió a la compañía y a la junta y destruyó la información sobre su comportamiento personal inapropiado".

En este sentido, McDonald's ha señalado que la investigación ha sacado a la luz que Eastbrook había mantenido relaciones de índole sexual con otras tres empleadas de la empresa antes de su despido, infringiendo las normas de la cadena de restauración.

De este modo, la multinacional de los 'arcos dorados' ha demandado a su antiguo consejero delegado con el fin de recuperar el importe de la indemnización y prestaciones por despido a las que el exdirectivo no habría tenido derecho en caso de un cese por causa justificada.

Asimismo, McDonald's ha adoptado las medidas necesarias para impedir que Easterbrook ejerza opciones sobre acciones o ejecute cualquier venta de títulos que se puedan emitir con respecto a bonus en acciones todavía pendientes.

"Violó sus deberes fiduciarios como director de la compañía"

"Easterbrook violó sus deberes fiduciarios como director de la compañía", ha afirmado la multinacional, que reclamará judicialmente al exdirectivo la devolución de las cantidades percibidas, así como el resarcimiento de los daños y otros costes causados a la compañía en virtud de su mala conducta.

McDonald's anunció el 3 de noviembre de 2019 el cese de Steve Easterbrook por mantener una relación sentimental con una empleada, en contra de la política de la compañía, demostrando "tener mal juicio" a la hora de embarcarse en una relación de estas características.

Easterbrook, quien dirigía McDonald's desde 2015, expresó su arrepentimiento a través de un correo electrónico enviado a los trabajadores de la multinacional en el que admitía su "error" y compartía la decisión de la compañía respecto de su salida "teniendo en cuenta los valores de la empresa".

Easterbrook recibió 675.000 dólares (573.396 euros) como indemnización y prestaciones de seguros médicos y bonus en acciones valorados en otros 37 millones de dólares (31,4 millones de euros), según los cálculos de Bloomberg.