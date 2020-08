Carlos Nuñez homenajea a Beethoven en el Festival Internacional en el Camino de Santiago, en Jaca

El músico gallego interpretará obras de música celta compuesta por propio Beethoven, en base a melodías ancestrales irlandesas, escocesas o galesas. El reconocido compositor alemán se dedicó a escribir casi 200 canciones de este estilo, a pesar de ser poco conocidas, en sus últimos 15 años de vida. Dichas composiciones inspiraron obras posteriores como su 'Séptima sinfonía', llena de recursos aprendidos de las tradiciones musicales célticas.

Por su parte, Carlos Núñez -flauta y gaita- es reconocido como una de los grandes músicos internacionales de la música celta, con más de un millón de discos vendidos. Su visión de las músicas celtas como músicas históricas ha hecho relativamente frecuentes sus conciertos y grabaciones con grandes de la música antigua como Jordi Savall, Andrew Lawrence King, Michala Petri o The Musicians of the Globe, así como conciertos en "templos" de la música clásica como el Musikverein de Viena, la sala de la Berliner Philharmoniker, el Boston Symphony Hall, Carnegie Hall de Nueva York, Royal Albert Hall de Londres o Sydney Opera House.

Sin salir del mundo orquestal, Núñez ha colaborado en diversasbandas sonoras, por ejemplo de Carlos Saura, la oscarizada 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, de su amigo el compositor japonés Ryuichi Sakamoto, o de los también japoneses Studio Ghibli.

En 2016, dirigió un concierto muy especial en la Catedral de Santiago en el que hizo sonar, juntos por primera vez, todos los instrumentos representados en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, toda una orquesta esculpida en el siglo XII con un nivel de realismo que algún luthier ha llegado a comparar con una impresión en 3D. La exitosa experiencia se repitió en 2017 con Jordi Savall y Hespèrion XXI, entre otros invitados.

Asimismo, acaba de publicar su primer libro 'La hermandad de los celtas' -Espasa, 2018-, un ensayo de 550 páginas sobre la historia de la música celta que ya va por la cuarta edición en España y que próximamente será editado en francés.

El grupo está formado también por Pancho Álvarez, a la guitarra y arpa; Xurxo Núñez, a la percusión; María Ryan, con el violín y a la voz e Isabel Pérez Dobarro, al piano.