Un hombre, tras ser detenido por malos tratos: "Es mi mujer, no puedo creer que por dos patadas me vayáis a detener"

Save The Children-Archivo

Un hombre de 44 años fue detenido este domingo por la Policía Local de Vigo en la avenida Ramón Nieto por un presunto delito de violencia de género. La Policía habría recibido una llamada que denunciaba que este hombre, que responde a las siglas J.M.R.S y es natural de Oviedo, estaba agrediendo a la mujer que lo acompañaba, según informa el periódico La Voz de Galicia.

En el momento de la detención, el hombre habría manifestado en voz alta: "Es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener". La mujer agredida contó a uno de los agentes que habían estado comiendo en casa de unos amigos y, tras abandonar la casa e ir caminando por la calle, el hombre habría comenzado a golpearle la cabeza con la mano. Tras estos golpes en la cabeza, recibió varias patadas, fue agarrada por los brazos y fue empujada contra la reja de un bar.

Otras personas que paseaban por la calle Cantabria, donde se habrían producido los hechos, fueron quienes se interpusieron entre la pareja para que no continuase la agresión.

La mujer reconoció a los agentes de la Policía Local de Vigo que no era la primera vez que el hombre la agredía de ese modo, y también contó que nunca había denunciado.