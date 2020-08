Una okupa desafía a la propietaria de la vivienda y amenaza con llamar a su abogado: "No hay ni buenos ni malos"

"Por qué te has metido aquí, la propietaria no se merece que ustedes se metan aquí y hagan lo que les da la gana". Esta es solo una de las frases de la discusión entre una okupa y la propietaria del inmueble usurpado. La afectada, acompañada de una hombre, discute con esa okupa, que en un momento de la conversación asegura que "si tiene algún problema, póngase en contacto con mi abogado". Varias personalidades políticas han compartido el vídeo para pedir una reforma de la ley.

Albert Rivera fue de los primeros en salir al paso. "Cuando unos okupas apelan a la ley para quitarle la casa a sus propietarios, es que hay que cambiar la ley. La historia ha demostrado que cuando un país deja de proteger la propiedad privada, está condenado a la ruina", comentó a través de las redes sociales.

Intentan recuperar una vivienda y la okupa les responde que hablen con su abogado.

Más de 14 mil familias sufren este problema en España, sobre todo en Cataluña, donde se producen 600 denuncias al mes. Urge aprobar la ley Cs de #STOPOkupas para activar los desalojos express. pic.twitter.com/u4MPGTFmUg — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) August 10, 2020

La actitud de la okupa es desafiante. "Yo no tengo porque darle mis datos, yo no estoy denunciada", comenta, antes de añadir que ellos no son "los malos" porque "aquí no hay ni buenos ni malos", termina esgrimiendo la joven, a la que se ve en todo momento con la puerta del inmueble cerrada.

También Inés Arrimadas valoró lo ocurrido. "Intentan recuperar una vivienda y la okupa les responde que hablen con su abogado. Más de 14.000 familias sufren este problema en España, sobre todo en Cataluña, donde se producen 600 denuncias al mes. Urge aprobar la ley Cs de #STOPOkupas para activar los desalojos express", sostuvo la presidenta de Ciudadanos.

Los okupas son los que manejan los tiempos. Necesitan estar al menos 72 horas en el inmueble antes de ser 'descubiertos', si lo demuestran, no pueden ser expulsados y se inicia un proceso judicial. "No queremos dinero, usted no tiene legitimación para desahuciarnos, es lo que pone en la ley, caballero", llega a decir la implicada en este caso.