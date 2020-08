El PSOE critica que la Junta "mantiene paralizadas" las obras del centro de salud de San Pedro Alcántara

Ruiz Espejo ha detallado que "en una respuesta parlamentaria a una pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Socialista han alegado que la suspensión de dichas obras se debe a una modificación del proyecto y sin embargo no han dado ningún detalle sobre la misma".

"Nos preocupa, la falta de información y de transparencia sobre el porqué de su paralización, qué modificaciones deben introducirse y qué plazos maneja la Consejería de Salud para la modificación y la realización de las obras", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "lamentablemente ningún responsable del gobierno andaluz ni del Partido Popular a nivel provincial o local han informado sobre dicha paralización y por tanto nos tememos que podrían estar queriendo esconder algo".

El también parlamentario andaluz ha agregado que "la modificación de cualquier proyecto está perfectamente reglada y establece el mecanismo necesario y los plazos estipulados para poder reanudar las obras y esto no está ocurriendo en el caso del centro de salud de San Pedro".

"Así desde el PSOE estamos insistiendo en la necesidad de retomar las obras. Es una demanda histórica justa de los sampedreños que con Susana Díaz al frente de la Junta y José Bernal en el Ayuntamiento de Marbella se priorizó", ha incidido, al tiempo que ha recordado que "por ello hemos vuelto a presentar una iniciativa para que aclaren estas modificaciones del proyecto, si exigen una cuantía económica distinta de la ya presupuestada, si necesitaría una nueva adjudicación y los plazos que se manejan, toda vez que no se van a cumplir los que habían previsto".

A su juicio, la situación que presenta el actual centro de salud, "con colas en la puerta y realizándose pruebas en el exterior, no es la más adecuada para prestar una asistencia sanitaria teniendo en cuenta la pandemia que aún sufrimos".

"Por el contrario -ha proseguido- estamos viendo que el Gobierno andaluz se encuentra más preocupado por ver los cambios en el ejecutivo que por finalizar proyectos sanitarios necesarios como el del centro de salud de San Pedro o la ampliación del Hospital de la Costa del Sol", ha insistido.

PSOE CRITICA "LA FALTA DE COMPROMISO"

Por su parte, el presidente provincial del PSOE y portavoz en el consistorio de Marbella, José Bernal, ha criticado "la falta de compromiso para la reanudación de estas obras en el mes de julio, como había anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz".

"El Gobierno de Moreno vuelve a actuar con negligencia, falta de gestión y nula implicación con San Pedro y Marbella también en el ámbito sanitario y educativo", ha señalado.

Al respecto, ha recordado que "apenas habían transcurrido pocos meses del Gobierno del PP en la Junta cuando se paralizaron las obras del Centro de Salud de San Pedro y tampoco han impulsado la reanudación de las obras del Hospital Costa del Sol, cuya concesión rescató el Gobierno de Susana Díaz".

"Desde entonces apenas se ha dado ningún paso y los escasos que se han dado han sido hacia atrás como se puede ver con las obras del Centro de Salud de San Pedro. Por eso, ante la situación por la que estamos atravesando no vamos a permitir que el PP entierre los proyectos ejecutados y presupuestados", ha indicado y ha señalado que "el PSOE ya incluyó una enmienda a los presupuestos andaluces para la dotación del centro de Salud porque el Partido Popular no lo tenía previsto, lo que "nos hizo cuestionar el avance de las obras".

Para Bernal, "es urgente que el Gobierno andaluz reinicie las obras del centro de Salud de San Pedro de manera inmediata al igual que saquen a concurso las obras de ampliación del Hospital de la Costa del Sol y que abran las puertas del Hospital de Estepona".

"Mientras tanto -ha sostenido- no podemos dar el servicio necesario y básico para quienes aquí viven ni ofreceremos la prestación esencial para quienes nos visitan. Tristemente si siguen sin hacer sus deberes no sólo no van a acabar con la salud sino también con la economía".

Por otro lado, la vicesecretaria general de la Agrupación Socialista de San Pedro, Ana Isabel González, ha rechazado "los constantes incumplimientos sobre la fecha de reinicio de las obras y su posterior apertura". "Se están riendo de los sampedreños", ha concluido.

REBROTES

Por otra parte, Ruiz Espejo ha mostrado su preocupación por la aparición de nuevos rebrotes de la COVID-19 en la provincia. "Ya hay 29 brotes en la provincia, 24 de ellos en la Costa del Sol. Sin embargo la falta de reacción del gobierno del PP y Cs en Andalucía es muy alarmante porque son incapaces de poner en marcha nuevas medidas para evitar que sigan produciéndose estos contagios", ha criticado.

"Creemos que el sector turístico ha hecho un esfuerzo enorme para seguir las recomendaciones sanitarias al mismo tiempo que sigue prestando un servicio de calidad, frente al ejecutivo andaluz que continúa mirando para otro lado sin efectuar un control estricto sobre los eventos en los que se están incumpliendo las normas", ha afirmado.

Ruiz Espejo ha advertido de que "seguimos sin saber el número de rastreadores que ha contratado la Consejería de Salud para hacer un seguimiento de esta pandemia porque siguen confirmándonos desde los centros de salud que no se están realizando estas contrataciones y que el trabajo lo están realizando quienes ya tienen otras tareas".

Por último, ha instado a que se incremente el número de PCRs en nuestra comunidad autónoma. "No podemos tolerar que Andalucía siga a la cola en estas pruebas. En este momento es fundamental que el gobierno andaluz ponga medidas efectivas para evitar los problemas que ya se están produciendo", ha concluido.