El reivindicativo mensaje de Lorena Gómez contra sus 'haters': "Lo más fácil siempre es hablar"

De una forma casi perversa, varios de los seguidores de Lorena Gómez siempre están atentos al más mínimo detalle de su vida para poder atacar a la cantante sin contemplaciones. Felicitó a sus cuñados, Sergio Ramos y Pilar Rubio, por su aniversario y le sacaron punta a la fotografía escogida. Tanta, que hasta tuvo que salir a dar explicaciones, sobre su supuesta mala relación con la presentadora e influencer.

Pero la artista ya está harta y le dan bastante igual los comentarios negativos que no cesan de llegarle: ella se centra mejor en su recién nacido (su primer hijo, nacido el pasado 2 de mayo, junto a su pareja, René Ramos) y en cómo le llena de felicidad ser madre, el "sentimiento mágico" al que ha hecho referencia en alguna ocasión.

De hecho, en uno de sus más recientes vídeos que ha subido a su Instagram, donde acumula casi 290.000 seguidores, la autora de éxitos como Esta vez o Bórrame el recuerdo ha compartido lo que para ella es el pequeño "entonando un poquillo" lo que hace que ella se muera "de ternura".

Gómez lo publica precisamente poco después de haberle cantado las cuarenta a sus haters en una muy aplaudida publicación en la que aparece sonriente en un balcón vestida de noche y que acabó apostillando sus palabras con los hashtags #porunmundomejor y #pocoapoco.

"Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. No la juzgues, sé amable", comienza diciendo Lorena Gómez a sus followers. "Quizá muchas de las sonrisas que vemos en las fotos son de personas resilientes", continúa.

"Quizá muchos filtros son porque no se aceptan y necesitan la aprobación ajena. Lo más fácil siempre es hablar y criticar sin pensar en cómo llegará a sentirse esa persona. No sabemos cómo está siendo su camino porque no llevamos sus zapatos", afirma la cantante.

Por última, insta a sus fans a intentar "de una vez por todas eliminar el odio y los prejuicios" de sus vidas y, siguiendo con la enumeración que venía haciendo en el post, recalca: "Ojalá algún día".