El sindicato SAE solicita un refuerzo en urgencias de Son Llàtzer por la "saturación" en el servicio

En un comunicado, el sindicato sostiene que este mismo lunes había 39 pacientes pendientes de ingreso. Piden un refuerzo para la zona de críticos respiratorios, "pues la actual plantilla, dos enfermeras y un TCE, es insuficiente para atender adecuadamente las ocho camas que conforman esta zona".

Según la organización sindical, esto obliga a los profesionales "a tener que priorizar la atención entre quienes están en situación de mayor gravedad".

"Esta falta de TCE se repite en varias unidades del hospital, como cuidados intensivos, traumatología, paritorios, cirugía, etc.", ha avisado SAE. "Los TCE continuamos con los mismos profesionales que hace años, lo que es indignante, pues los TCE atendemos a un número de pacientes superior que el asignado a los enfermeros", han protestado.

Por otro lado, SAE ha querido denunciar públicamente "la pésima gestión que la dirección del Hospital está llevando a cabo con el control de la Covid entre los profesionales sanitarios".

SAE mantiene que "durante una semana, salud laboral se ha negado a realizar la prueba a una compañera Técnico en Cuidados de Enfermería que estuvo trabajando de manera estrecha durante un turno de siete horas con una enfermera que dio positivo un par de días después".

"Hasta que nuestra compañera, además paciente de riesgo, no empezó a tener los primeros síntomas, desde salud laboral no le realizaron la PCR, que resultó ser positiva, solo le indicaron que no era necesario que realizara comunicado de riesgos y que tampoco tenía que hacer aislamiento, que bastaba con tomarse la temperatura un par de veces al día. Nuestra compañera TCE cambió varios turnos para evitar ir a trabajar y poder permanecer en su casa sin poner en riesgo a pacientes y compañeros", han denunciado.