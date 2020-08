Els MIR valencians rebutgen el Fòrum de Sanitat per no incloure'ls

Els MIR de la Comunitat Valenciana han mostrat aquest dilluns el seu rebuig al Fòrum creat per Sanitat al no incloure'ls i en el qual únicament estan representats els sindicats en considerar-ho "il·lícit i vergonyós". "És com si en un de violència de gènere només hi haguera homes", assenyalen en el seu compte de Twitter.

A més, han penjat aquesta nit cartells en les grans vies de les ciutats de València i Alacant i en les escultures de Castelló per a fer arribar a la ciutadania un missatge "fort i clar". "Els residents de Comunitat Valenciana seguim en vaga", anuncien.

Sobre aquest tema, el portaveu de l'Associació Mir España en la Comunitat Valenciana, Enrique Cuñat, ha explicat que amb aquesta iniciativa volen fer arribar a la població en general que els residents estan en vaga des de fa ja tres setmanes i que coneguen els seus motius.

La proposta dels cartells va sorgir dels companys d'Alacant perquè la ciutat estiguera empaperada amb els seus missatges de protesta de cara a la manifestació que aquest dilluns a les 19 hores eixirà des de Plaça Porta de la Mar. La idea va agradar i la van reproduir els residents de Castelló i de València, on també s'ha convocat una concentració a les 20 hores.

Així, en els cartells figuren missatges com '24 hores sense dormir, T'atenc?, T'opere?'; 'Barceló dimissió' o 'Conveni MIR ja per a dignificar la professió'; 'Cuida'ns per a poder cuidar-te' o 'Que els aplaudiments es convertisquen en drets'.

A més, els MIR continuen fent "guàrdia" les 24 hores enfront de la Conselleria de Sanitat davant "la indiferència del govern" per a exigir "un espai de diàleg just en el qual estiguen representats". Per tot això, ha advertit que les protestes continuaran fins que es trobe una solució i sobre aquest tema ha lamentat que des de l'última reunió, fa ja set dies, no se'ls ha tornat a convocar.