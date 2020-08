El actor Miguel Rellán, tras pasar 21 días ingresado por coronavirus: "Yo no pondría multas, los llevaba a un hospital"

El intérprete Miguel Bellán ha superado el coronavirus tras pasar 21 días ingresado en el hospital. El actor ha contado este lunes en el programa Espejo público cómo han sido estas complicadas semanas y cómo afronta la vida después de superar la enfermedad.

El invitado ha explicado que, incluso, estuvo unas semanas en coma y ha descrito los síntomas del coronavirus como "si te hubiera pasado una apasinodora por encima". "He hecho un máster con 'cum laude' de 21 días metido en el hospital a punto de ir para el otro barrio", ha bromeado el actor en directo.

Bellán ha aprovechado la conexión para arremeter contra aquellos incívicos que incumplen las medidas de seguridad sanitarias. "¿Qué está pasando? ¿Qué tienen estos descerebrados que van a contagiarse el coronavirus?", ha protestado el intérprete algo molesto tras conocer la noticia de que un grupo de personas organizaron una acampada para contagiarse el Covid-19.

La presentadora Lorena García le ha preguntado a su entrevistado sobre qué medidas implantaría él para evitar este tipo de conductas incívicas. "Yo no pondría multas, los llevaba a un hospital", ha comentado el actor. Además, Bellán ha querido ir más allá y ha añadido: "A lo mejor soy muy duro, pero los llevaba a meter cadáveres a los ataúdes".

El actor ha comentado que aquellos que no han pasado la enfermedad o no la han vivido de cerca, por alguno de sus familiares, no son conscientes de la peligrosidad del virus. Asimismo, el ganador de un Goya ha narrado uno de los momentos más complicados que ha pasado durante su ingreso y ha contado que, incluso, le preguntó a su enfermera si se estaba muriendo.