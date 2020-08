Quién era Humberto Janeiro, padre de Jesulín: de su separación de Carmen Bazán a la tensión con Belén Esteban

El pasado 9 de agosto se hizo pública la noticia del fallecimiento de Humberto Janeiro a los 76 años de edad por un fallo multiorgánico debido a las complicaciones que arrastraba de la diabetes. La familia del patriarca se despedía de un hombre en cuya vida no faltó la polémica.

Humberto Janeiro nación un Día de Todos los Santos en 1943. Durante su infancia fue un niño muy travieso y movido, llevándole esto a una aparatosa caída de una roca que le mantuvo durante 3 años escayolado y provocándole una minusvalía que le afectaba a la cadera.

Finalmente con 15 años volvió a caminar sin ayuda y comenzó a trabajar en una fábrica especializada en pieles. Durante años estuvo ahorrando hasta que por fin pudo reunir el dinero suficiente para montar su propio taller donde estuvo trabajando hasta los 25. Durante esa época conoció a Mari Carmen Bazán, la mujer con la que se casaría tan solo 3 años después.

Al poco tiempo dieron la bienvenida a sus hijos y, según cuenta en sus memorias, desde el primer momento les quiso llevar por el buen camino. Cuando Jesulín contaba con tan solo 4 años, Humberto supo que su hijo iba a dedicarse al mundo del toreo. Él era empresario taurino, y desde que su hijo era muy pequeño, le inculcó la pasión por el mundo del toreo.

Cuando Jesulín cumplió los 10 años, su padre le compró una becerra por 25.000 pesetas para que practicara y, como hasta los 16 años no podía trabajar, Humberto falsificó algunos documentos que le acreditasen poder torear, comenzando de esta manera la carrera exitosa de Jesulín como torero.

Con el dinero que su hijo iba ganando, compraron la finca de Ambiciones por 75 millones de pesetas a finales de los años 80, convirtiéndose así Humberto en el patriarca de los Janeiro con una finca de 140 hectáreas.

Fue a partir de este momento que los escándalos de Humberto sacudirían a la familia. Uno de ellos protagonizado por Belén Esteban, donde se ganó la enemistad de la de Paracuellos tras una dura acusación.

“Mi hijo me dijo que le faltaba dinero. Coincidió que venía Belén y le pusimos una trampa para ver si era ella. Nunca vi que se llevara dinero, pero faltaba”, sentenciaba el patriarca. Tras esta incriminación, Belén respondió indignada que ella no había robado jamás. Este fue uno de los episodios por los que Esteban no puede perdonar a la familia Janeiro.

Su abrupta salida de Ambiciones también dio que hablar durante un tiempo. En 2003 se conocía la noticia de la separación de Humberto Janeiro y Carmen Bazán tras las continuas infidelidades de este. Después de esto, los cuatro hermanos decidieron ponerse del lado de su madre en los conflictos familiares.

En los últimos años la relación de Humberto con sus hijos no ha sido la mejor, y sus visitas a platós de televisión donde protagonizaba todas las polémicas no lo arreglaban. Finalmente, su enfermedad ha vuelto a reconciliar a la familia y todos han podido pasar juntos sus últimos momentos.