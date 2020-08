Alba Carrillo, en 'Viva la vida': "Feliciano López hizo una fiesta cuando María José Suárez perdió al hijo que esperaban"

Feliciano López fue el protagonista el pasado domingo de la sección Aquellos maravillosos años de Viva la vida, el programa al que Alba Carrillo acudió como colaboradora y en el que aprovechó para hablar sin pelos en la lengua del tenista, con quien mantuvo una turbulenta relación entre 2013 y 2016.

El magazine recogió el aborto que María José Suárez vivió a los pocos días de romper la relación con el deportista, que también había estado con otros rostros conocidos, como Alejandra Prat, Jessica Bueno o Úrsula Corberó.

De este modo, Carrillo expresó su opinión acerca de la supuesta actitud del tenista con Suárez: "Él se portó muy mal con María José. Se reía con su padre y decía: 'Podría ser mío el hijo o de cualquiera'".

Alba Carrillo ha abierto la caja de los truenos y ha contado auténticos bombazos sobre Feliciano López 😱 #VivaLaVida322https://t.co/kBxrzErTR3 — Telecinco (@telecincoes) August 9, 2020

"Lo de que le dio mucha pena es mentira", añadió la exconcursante de Gran Hermano VIP, cuestionando así el comportamiento que mostró públicamente López en cuanto se enteró del aborto de su expareja.

"Estaba en Ibiza e hizo una fiesta con sus amigos porque no quería tener ese niño", apuntó la tertuliana, a lo que añadió: "No se puede tratar así a una mujer con la que has estado siete años. Él se ha portado muy mal con María José".

Además, la colaboradora señaló que "tanto la familia como él mismo "se han reído siempre y han puesto en duda aquella paternidad".

Carrillo también dijo que el mayor deseo de López era ser padre y que ambos lo estuvieron buscando durante meses: "No vino, afortunadamente. Lo buscábamos cuando podíamos, porque él venía reventado de buscarlo fuera".

Tras su ruptura con Fonsi Nieto en 2012, la exmodelo inició una relación con el tenista. Tras dos años de noviazgo decidieron casarse en el año 2015, sin embargo, a principios de 2016, la pareja terminó su relación. El divorcio finalizó en el año 2018.