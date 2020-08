Así es el juguete de playa definitivo para que los niños pasen el día jugando en la arena sin que se les irrite la piel

Los niños y el verano son un binomio inseparable, puesto que son los más pequeños de la casa los que saben exprimir al máximo esta época del año. No hay día que no quieran pasarlo entero metidos en el agua, aunque nosotros tengamos que perseguirlos para embadurnarles de crema y a pesar de que les repitamos una y otra vez aquello de “al agua no, que hay que hacer la digestión”. Además, si esta jornada se disfruta en la playa, ya podemos estar seguros de que nos traeremos a casa una porción de mar, gracias a la cantidad de arena que los más pequeños se llevarán en sus bañadores.

Esta, en contacto con las zonas más delicadas de su cuerpo y junto a la sal del agua del mar, puede llegar a irritarles la piel, produciéndoles molestos picores y hasta salpullidos. Por eso, es fundamental hidratarles de forma constante y encontrar soluciones para que no estén en permanente contacto con estos agentes. Llevarlos siempre con un bañador e intentar que jueguen en la toalla son algunas de las opciones, aunque, a veces, ambas son misión imposible.

Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para dar con una alternativa atractiva para los más pequeños y, a la vez, segura para su piel. ¡Y la hemos encontrado! Se trata de un juguete de playa que se convierte en piscina desmontable y que incluye un sinfín de complementos para disfrutar de una jornada en la arena... ¡casi sin tocarla!

Este juguete se transforma en piscina e incluye accesorios. Amazon

Este artículo incluye un rastrillo, una pala, una red, cuatro moldes cuadrados y otros dos con formas. En cuanto a la lona de la piscina, basta con echar agua por encima para que se forme un estanque con agua en el que los más pequeños pueden pasar horas sin ningún tipo de peligro y sin que la arena les irrite la piel. Además, la piscina puede fijarse al suelo con cuatro estacas incluidas que garantizan, aún más, la estabilidad del juguete.

Pero, lo mejor de todo es que este artículo se recoge de forma compacta para que llevarlo a la playa o a la piscina no suponga ningún esfuerzo y para que no tengamos que ir cargados hasta arriba de bártulos.

