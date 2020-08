Rodríguez (FAPE) critica el abandono de los poderes públicos a la prensa: "Han mirado para otro lado"

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez afirma que "los poderes públicos han mirado para otro lado, salvo en el reconocimiento del periodismo como un servicio esencial para los ciudadanos".

En este sentido, el presidente de la FAPE recuerda que la federación solicitó, como hicieron los editores y otras organizaciones de periodistas, un plan de choque para paliar los efectos de la pandemia "en la cuenta de resultados de los medios, pero fue como predicar en el desierto".

Según denuncia el presidente de la FAPE, "a los poderes públicos les ha preocupado más el control de la información, dificultando la labor de los periodistas para conseguirla, que echar un salvavidas a los medios y a sus trabajadores para que puedan mantenerse a flote".

De esta forma, Nemesio Rodríguez reclama al Ejecutivo la aplicación de dicho plan de choque de forma urgente. "Instamos al Gobierno a que forme una mesa en la que se analice el estado del sector y se negocien soluciones, sobre todo porque sin este enfoque difícilmente podrán los medios y los periodistas cumplir esa misión de servicio esencial que le fue reconocido a la prensa por el propio Ejecutivo", explica.

Asimismo, defiende que la crisis derivada de la pandemia "ha demostrado que se necesita una prensa fuerte que actúe de contrapoder y que, mediante el periodismo de calidad, facilite la información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables que los ciudadanos necesitan para tomar sus decisiones libremente".

En otro orden de cosas, el presidente de la FAPE vuelve a solicitar al Ejecutivo la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocido entre sus detractores como 'ley Mordaza', "en todos aquellos aspectos que limitan el libre ejercicio del periodismo".

"NO MÁS RUEDAS DE PRENSA SIN PREGUNTAS"

Por otro lado, hace una reclamación general al Gobierno y a todas las formaciones políticas: "no más ruedas de prensa sin preguntas, no más actos institucionales sin periodistas, no más vetos y señalizaciones de periodistas".

En concreto, respecto al trato de ciertos partidos políticos y dirigentes a la prensa, Nemesio Rodríguez lo califica de "inaceptable". "No solo afecta al libre ejercicio del periodismo, sino que también limita drásticamente el derecho de información de los ciudadanos, del que somos garantes", advierte.

De esta forma, afirma que "los señalamientos en redes sociales son en realidad estrategias de acoso de los políticos y de los partidos que las aplican, mediante las que se pretende acallar la voz de los periodistas que no son de su agrado".

"Estamos soportando vetos, ruedas de prensa sin preguntas, control de las preguntas por los responsables de comunicación, exclusión de los periodistas de actos institucionales, señalamientos en redes sociales, críticas al papel de contrapoder de la prensa, amenazas, justificación de los insultos", denuncia.

Finalmente, el presidente de la FAPE insiste en que todos estos hechos y manifestaciones "ponen en riesgo el derecho constitucional a la libertad de expresión, pilar fundamental" del sistema democrático español.