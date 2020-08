Las muy aplaudidas palabras 'body-positive' de Anabel Pantoja: "Me veía ridícula, gorda..."

A sus recién estrenados 34 años, quien está en uno de los mejores momentos de su vida es Anabel Pantoja. Ya no es la sorbinísima de Isabel Pantoja, sino que su carisma y que siempre que habla lo hace alto y claro han hecho que la audiencia y ella se entiendan tan a la perfección que ya no hay quien no la considere una de las mayores influencers españolas.

Desde Canarias, donde se ha establecido junto a su pareja, Omar Sánchez ('El Negro', como ella le llama cariñosamente), la sevillana está decidida a usar ese algo más de cuarto y millón de seguidores -aproximadamente, 1.300.000- para mandar mensajes que, en horas más bajas, a ella le hubiesen venido fetén escuchar de las personas que admiraba.

Por eso no tiene problemas en aceptarse tal y como es y lo mismo hace topless en la playa (desafiando la censura sobre la arena) o, como en su última publicación, posando con un bikini que hace lucir sus curvas, las mismas que en otra época conseguían justo lo contrario de lo que consiguen hoy en día: que se sienta orgullosa de sí misma.

Desde un balcón en Arguineguín (localidad sureña de Las Palmas de Gran Canarias), la colaboradora de Telecinco ha posado muy sonriente y despreocupada tanto de espaldas y de frente en un díptico que ya lleva encandilados a más de 100.000 de sus fans.

"Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini, que por cierto me encanta", comienza diciendo Anabel Pantoja, que admite que se veía "ridícula, gorda".

"Me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti y, sobre todo, ¡verte buenorra!", ha escrito junto a la imagen la prima de Kiko Rivera, que, sin embargo, reconoce: "Cierto que tengo que bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada... igualmente soy esta que véis".

El post no ha hecho más que acumular comentarios asombrados con su belleza y aplaudiendo su desparpajo y su mensaje body-positive. "Pibón", le ha escrito Kiko Jiménez, muy parecido al "Vaya culito" de Adara Molinero o el "Guapísima" de la modelo curvy Marisa Jara.