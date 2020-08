Cómo alargar la vida de nuestro portátil este verano: la base de refrigeración que puede ser tuya por 20 euros

El calor es un enemigo conocido de la electrónica, en general, y de los ordenadores portátiles, en particular. Durante el verano los ordenadores tienden a recalentarse como consecuencia del consumo de energía, siendo, en ocasiones, incapaces de disipar las altas temperaturas y, por tanto, de evitar algunos problemas comunes, pero nada deseados, como un lento rendimiento o un eventual colapso del sistema. Por eso, además de intentar contar con algunos de los modelos más indicados para teletrabajar, según la OCU, es importante tener siempre a mano aquellas herramientas (más allá de un sistema de ventilación potente) que ayudan a nuestro ordenador a mantener una temperatura funcional.

Las bases de refrigeración son, posiblemente, las más populares, ya que no hace falta hacer una gran inversión para conseguir una y disfrutar de sus beneficios. Y es que este gadget consigue que nuestro equipo no se recaliente gracias a unos ventiladores capaces de enfriar las baterías, las tarjetas gráficas y las CPU. Una solución efectiva que, además, es económica, pues no hay que invertir una fortuna para conseguir una de calidad.

Sirva de ejemplo el modelo de Klim que hemos seleccionado del catálogo de ofertas del día de Amazon. Con una rebaja aplicada del 26%, esta base fabricada de bambú y con dos potentes ventiladores integrados puede ser tuya poco más de 22 euros. ¿Quieres saber todo lo que puede hacer para alargar la vida útil de tu ordenador portátil?

La base de refrigeración, de Klein. Amazon

Cinco razones para decir sí a este ‘gadget’

Mejora el rendimiento de nuestro ordenador. Este dispositivo incluye un ventilador que ayuda a maximizar la vida del portátil y a mejorar su rendimiento puesto que evita que el ordenar sufra sobrecalentamiento.

Este dispositivo incluye un ventilador que ayuda a maximizar la vida del portátil y a mejorar su rendimiento puesto que evita que el ordenar sufra sobrecalentamiento. Silencioso. Es uno de los aspectos que más preocupa a la hora de adquirir una base, puesto que el ventilador que incorpore debe ser silencioso para evitar distracciones y molestia. Este modelo, que se activa mediante USB, nunca superará los 26 decibelios, pese a que está equipado con dos potentes ventiladores de 130mm. Además, su velocidad de rotación es ajustable.

Es uno de los aspectos que más preocupa a la hora de adquirir una base, puesto que el ventilador que incorpore debe ser silencioso para evitar distracciones y molestia. Este modelo, que se activa mediante USB, nunca superará los 26 decibelios, pese a que está equipado con dos potentes ventiladores de 130mm. Además, su velocidad de rotación es ajustable. Apto para la mayoría de portátiles. Esta base refrigeradora es ideal para portátiles de entre 11 y 16 pulgadas, aunque también soporta hasta 19. En estos casos, el ordenador sobresaldrá pero estará estable. Incluye pies de goma para lograrlo y un sistema para evitar que el portátil se deslice.

Esta base refrigeradora es ideal para portátiles de entre 11 y 16 pulgadas, aunque también soporta hasta 19. En estos casos, el ordenador sobresaldrá pero estará estable. Incluye pies de goma para lograrlo y un sistema para evitar que el portátil se deslice. Diseño cuidado y con USB. La plataforma está elaborada con madera de bambú natural, por lo que cuenta con un diseño atractivo y elegante para cualquier estudio o despacho. Además, está equipado con dos puertos USB para compensar con el que perdemos al enchufarlo.

La plataforma está elaborada con madera de bambú natural, por lo que cuenta con un diseño atractivo y elegante para cualquier estudio o despacho. Además, está equipado con dos puertos USB para compensar con el que perdemos al enchufarlo. Incluye un ‘eBook’. Por la compra de este dispositivo recibirás en tu correo electrónico el ‘ebook’ ‘7 consejos para mantener tu ordenador con vida por más tiempo y maximizar su rendimiento’ que, junto a la base, te ayudará a que tu portátil dure más tiempo.

