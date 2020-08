Puigdemont sale elegido presidente del nuevo JxCat con el 99,3% de los votos y anuncia que no irá en ninguna coalición

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido elegido presidente del nuevo JxCat con el 99,3% de los votos de los afiliados al partido, en un proceso de elección telemático en el que no competía con ninguna otra candidatura.

Hasta el mediodía de este domingo, 2.130 afiliados al partido han votado sobre la presidencia, las vicepresidencias, la secretaría general y el resto de miembros de la dirección de la formación en el marco del congreso fundacional del nuevo JxCat, según un comunicado.

Con el 94,23% de los apoyos, la secretaría general la ocupará el expresidente de la ANC y condenado por el 1-O, Jordi Sànchez, que también concurría sin rival después de que una candidatura alternativa presentara su renuncia.

El partido, eso sí, tendrá "camino propio". Así lo explicó la vicepresidenta de la formación, Elsa Artadi, quien añadió que la formación no formará parte de ninguna coalición electoral ni federación, puesto que sigue su propio "camino". Fue rotunda en este sentido: "No queremos ser una federación de partidos, no lo seremos, ni seremos tampoco una coalición electoral".

Preguntada por cuál será entonces el encaje de JxCat y el PDeCAT, ha dicho: "Si hay otras opciones políticas que creen que su camino es otro, que su liderazgo no pasa por el presidente Puigdemont, que no se sienten representados en la dirección, en el despliegue o en las ponencias... Me parece legítimo que hagan otra apuesta electoral".

"La nuestra es esta, es muy clara y es la que sacaremos adelante. Y es con la que ganaremos", y ha añadido que JxCat está abierto a sumar a aquellas personas -no organizaciones, ha precisado- que quieran implementar lo que ha definido como el mandato del 1-O.

En concreto, ha dicho que JxCat encarna un proyecto político "abierto sin ningún plazo, ni ahora ni nunca" a las personas que quieran militar en su espacio político y participar en su definición durante el congreso fundacional. "Si hay otras formaciones políticas que deciden competir con nuestro espacio político, con lo que es el partido del presidente Puigdemont, que es lo que representamos, ya decidirán libremente lo que quieren hacer", ha afirmado.